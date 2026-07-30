Общество 30.07.2026 в 15:28

Улицы Улан-Удэ превратились в реки

Горожане делятся фото и видео размытых дорог и огромных луж

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Улицы Улан-Удэ превратились в реки

Дождь в столице Бурятии превратил перемещение по городу в настоящее испытание как для пешеходов, так и для автомобилистов. Мощный ливень, обрушившийся на Улан-Удэ, за короткое время превратил привычные улицы в бурные реки.

Центральный Арбат и перекрёсток у ТЦ «Форум» ушли под воду — горожане перебираются через огромные лужи по кирпичам. Ситуацию усугубляет то, что новую ливневую канализацию, построенную во время реконструкции Арбата, ещё не подключили.

Особенно тяжело приходится частному сектору. Дожди размывают грунтовые дороги, превращая их в непролазную грязь. Фото и видео последствий дождя поделились жители мкр.Стеклозавод. Потоки воды размыли сразу несколько улиц – там образовались огромные канавы. Пострадали улицы Заовражная, Славы и другие. Огромное количество воды скопилось на железнодорожном переезде в мкр. Стеклозавод. В ловушку попали люди, приехавшие на Центральное кладбище – они не могут выехать с территории кладбища из-за образовавшихся от дождя промоин.

1e66c4a3-fdc1-483e-8da7-08a4512e450a.jpg

2026-07-30_15-11-49.jpg

d167b55b-dd4a-488d-963c-12bd11c0bed0.jpg

Традиционно скопилось большое количество воды на ул. Ключевская, Балтахинова, Борсоева, Лимонова и других.

 
Фото: мэрия Улан-Удэ и соцсети

Теги
дождь лужи промоины

Все новости

Сибирские пенсионеры говорят «спасибо» интернету
30.07.2026 в 17:52
Энергетика в -60 °C: поставка специализированного энергокомплекса в Бурятию
30.07.2026 в 17:16
В Улан-Удэ установили лестницу, соединившую Стеклозавод и Шишковку
30.07.2026 в 17:12
Жители Улан-Удэ пронесли 16 млн мимо кассы мошенников
30.07.2026 в 16:46
В этом году в Бурятии трудоустроят 108 земских врачей и фельдшеров
30.07.2026 в 16:33
В Улан-Удэ бизнесвумен выгоняет банкрота
30.07.2026 в 16:25
«Кричал: «Дави её!»
30.07.2026 в 16:13
Жительница Улан-Удэ наказала турфирму за отель в шумном районе
30.07.2026 в 16:11
Улицы Улан-Удэ превратились в реки
30.07.2026 в 15:28
Житель Бурятии влетел на полмиллиона за семь лиственниц
30.07.2026 в 15:08
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
Сибирские пенсионеры говорят «спасибо» интернету
30.07.2026 в 17:52
В Улан-Удэ установили лестницу, соединившую Стеклозавод и Шишковку
Маршрут проходит по крутому склону
30.07.2026 в 17:12
Жители Улан-Удэ пронесли 16 млн мимо кассы мошенников
В столице на треть снизилось количество киберпреступлений
30.07.2026 в 16:46
В этом году в Бурятии трудоустроят 108 земских врачей и фельдшеров
На реализацию программ предусмотрено 175 миллионов рублей
30.07.2026 в 16:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru