Улицы Улан-Удэ превратились в реки

Дождь в столице Бурятии превратил перемещение по городу в настоящее испытание как для пешеходов, так и для автомобилистов. Мощный ливень, обрушившийся на Улан-Удэ, за короткое время превратил привычные улицы в бурные реки.

Центральный Арбат и перекрёсток у ТЦ «Форум» ушли под воду — горожане перебираются через огромные лужи по кирпичам. Ситуацию усугубляет то, что новую ливневую канализацию, построенную во время реконструкции Арбата, ещё не подключили.

Особенно тяжело приходится частному сектору. Дожди размывают грунтовые дороги, превращая их в непролазную грязь. Фото и видео последствий дождя поделились жители мкр.Стеклозавод. Потоки воды размыли сразу несколько улиц – там образовались огромные канавы. Пострадали улицы Заовражная, Славы и другие. Огромное количество воды скопилось на железнодорожном переезде в мкр. Стеклозавод. В ловушку попали люди, приехавшие на Центральное кладбище – они не могут выехать с территории кладбища из-за образовавшихся от дождя промоин.













Традиционно скопилось большое количество воды на ул. Ключевская, Балтахинова, Борсоева, Лимонова и других.



Фото: мэрия Улан-Удэ и соцсети