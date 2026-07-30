Общество 30.07.2026 в 16:11

Жительница Улан-Удэ наказала турфирму за отель в шумном районе

Женщину с семьей заселили в отель, находящийся в злачном районе

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Текст: Анастасия Величко
Жительница Улан-Удэ наказала турфирму за отель в шумном районе

Улан-удэнка обратилась с иском в Октябрьский районный суд к турфирме с требованием взыскать с нее стоимость путевки за отдых в Таиланде. Отдых оказался испорченным из-за того, что женщину поселили в другой отель. На просьбы заселить ее туда, куда она планировала, фирма не реагировала.

В декабре 2025 года горожанка заключила договор с турфирмой на бронирование туристского продукта общей стоимостью 183 000 для трех человек. В стоимость входил тур в Таиланд длительностью 11 суток, размещение в отеле, групповой трансфер и авиаперелет Иркутск-Пхукет, Пхукет-Иркутск. Турагент выдал женщине ваучер на проживание, в котором были указаны основные характеристики отеля. По факту прилета, без согласования с истцом, женщину и ее семью заселили в другой отель.

Улан-удэнка возмутилась этим фактом, на протяжении всего отдыха просила заселить в забронированный первоначально отель. В суде она пояснила, что выбирала отель специально возле берега моря, чтобы он был в пешей доступности, со спокойной обстановкой. Однако в выбранном отеле не оказалось свободных мест.

По факту ее разместили в отеле, от которого до моря нужно было на такси ехать около 25 минут, в шумном районе с тусовками и клубами. Каждый день она писала обращения о замене отел\ как турагенту, так и туроператору. В ответ ей предлагали самостоятельно приобрести другой отель, однако такой возможности не было. По факту услуга не была оказана надлежащим образом, испорчен отдых, ухудшилось состояние здоровья.

Обращаясь в суд с иском к ответчикам, женщина просила взыскать деньги за путевку в размере 183000,00 руб., неустойку в размере 27450,00 руб., штраф в размере 50%, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя.

Суд решил исковые требования женщины удовлетворить частично и взыскать с фирмы деньги за туристский продукт в размере 183 000, неустойку в размере 27 450., компенсацию морального вреда в размере 50 000,00 руб., штраф в размере 130 225, расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000.


Фото: "Номер один"

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суд отдых отель таиланд

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