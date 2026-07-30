Экономика и бизнес 30.07.2026 в 16:25
В Улан-Удэ бизнесвумен выгоняет банкрота
Мирослава Ларионова предъявила претензии к «Хотьковскому автомосту»
Текст: Петр Санжиев
Предприниматель Мирослава Ларионова, которая стала известна в СМИ в связи с судебными процессами вокруг изъятия у нее для госнужд земельного участка и здания в Улан-Удэ по ул. Смолина, опять «засветилась» в суде.
Она подала иск к неудачливому строителю улан-удэнского Третьего моста через реку Уду - фирме «Хотьковский автомост». Строители арендовали у нее здание и участок земли, находящиеся невдалеке от стройки, и накопили долги по арендной плате.
Бизнесвумен ходатайствовала в суде о взыскании 600 000 рублей долгов по аренде, а также обязании освободить здание и территорию. Кроме того, речь шла о компенсации за потребленные коммунальные услуги.
Говоря об освобождении своей недвижимости, истица тщательно перечислила имущество мостостроителей, которое они должны забрать с собой. Среди него – автомобильные покрышки, один самодельный деревянный туалет, 9 двухярусных кроватей, 14 односпальных кроватей, 25 матрасов, 20 подушек, три холодильника, блок-контейнер (душевая), 4 настенных зеркала и многие другие вещи бытового характера.
Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил требования. К примеру, долги по аренде было постановлено взыскать в размере 315 000 рублей. Установила Фемида размер взысканий и по другим требованиям. Вывоз имущества тоже поддержан. Вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Но даже, если решение вступит в силу, то неясно, получит ли Мирослава Ларионова деньги. Ведь решением Арбитражного суда Московской области в феврале этого года в отношении «Хотьковского Автомоста» была введена процедура наблюдения – первый этап процедуры банкротства.
В адрес временного управляющего Марии Фахрутдиновой поступает большое количество требований от организаций, которым банкрот задолжал денег. Суммы порой поражают. Совсем недавно суд включил в реестр требований кредиторов требование московского ООО «ИК ИМС» в размере более миллиарда рублей. На этом фоне вызывает большое сомнение, что управляющему удастся изыскать столько средств, чтобы погасить все требования бывших деловых партнером «Хотьковского автомоста». Вероятнее всего, тем придется фиксировать убытки.
Она подала иск к неудачливому строителю улан-удэнского Третьего моста через реку Уду - фирме «Хотьковский автомост». Строители арендовали у нее здание и участок земли, находящиеся невдалеке от стройки, и накопили долги по арендной плате.
Бизнесвумен ходатайствовала в суде о взыскании 600 000 рублей долгов по аренде, а также обязании освободить здание и территорию. Кроме того, речь шла о компенсации за потребленные коммунальные услуги.
Говоря об освобождении своей недвижимости, истица тщательно перечислила имущество мостостроителей, которое они должны забрать с собой. Среди него – автомобильные покрышки, один самодельный деревянный туалет, 9 двухярусных кроватей, 14 односпальных кроватей, 25 матрасов, 20 подушек, три холодильника, блок-контейнер (душевая), 4 настенных зеркала и многие другие вещи бытового характера.
Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил требования. К примеру, долги по аренде было постановлено взыскать в размере 315 000 рублей. Установила Фемида размер взысканий и по другим требованиям. Вывоз имущества тоже поддержан. Вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Но даже, если решение вступит в силу, то неясно, получит ли Мирослава Ларионова деньги. Ведь решением Арбитражного суда Московской области в феврале этого года в отношении «Хотьковского Автомоста» была введена процедура наблюдения – первый этап процедуры банкротства.
В адрес временного управляющего Марии Фахрутдиновой поступает большое количество требований от организаций, которым банкрот задолжал денег. Суммы порой поражают. Совсем недавно суд включил в реестр требований кредиторов требование московского ООО «ИК ИМС» в размере более миллиарда рублей. На этом фоне вызывает большое сомнение, что управляющему удастся изыскать столько средств, чтобы погасить все требования бывших деловых партнером «Хотьковского автомоста». Вероятнее всего, тем придется фиксировать убытки.
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