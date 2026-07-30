Жители Улан-Удэ пронесли 16 млн мимо кассы мошенников

Жители Улан-Удэ стали реже терять деньги, а кошелек мошенников не досчитался при этом 16 млн рублей. Как сообщили в полиции Бурятии, по итогам первой половины 2026 года в республике наблюдается снижение уровня киберпреступности. Его показатель ниже прошлогоднего на 33,3%

Существенно снизилось число отдельных видов преступлений. Мошенничеств стало меньше на 27,2 %, краж с банковских счетов – на 15,9 %, а взломов «Госуслуг» – и вовсе на 63,3 %.

– Снижение показателей – это итог системной профилактической работы и взаимодействия с банками, общественными организациями и СМИ. Особое внимание мы уделяем пенсионерам и родственникам погибших участников СВО. Наша задача – не только раскрывать преступления, но и не допускать их совершения, – считает замначальника ОСО УР УМВД России по Улан‑Удэ капитан полиции Алексей Балханов.

Общий материальный ущерб от киберпреступлений в Улан-Удэ составил 135,3 млн рублей. Это на 43,3 млн рублей меньше, чем годом ранее, добавили в мэрии города.

Фото: Номер один