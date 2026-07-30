Житель Бурятии влетел на полмиллиона за семь лиственниц

В Джидинском районе Бурятии 56-летнего местного жителя признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.

В апреле 2026 года мужчина спилил семь лиственниц в сельском лесничестве «Ичетуйское». Материальный ущерб лесному фонду составил более 68 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

«Тракторный прицеп и бензопила марки «Штиль», использованные в качестве орудий преступления, конфискованы и обращены в доход государства», - добавили в прокуратуре республики.