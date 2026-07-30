В этом году в Бурятии трудоустроят 108 земских врачей и фельдшеров

В этом году в сельские районы и малые города Бурятии в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируют привлечь 108 медиков – 81 врача и 27 фельдшеров.

Специалисты, заключившие договор, обязуются отработать пять лет. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в 2026 году на реализацию программ предусмотрено 175 миллионов рублей. До 2028 года намерены привлечь ещё 243 врача и 83 средних медицинских работника.

«Я родился и вырос в Гусиноозёрске, поэтому всегда хотел вернуться работать домой. Когда появилась возможность стать участником программы «Земский доктор», понял, что это именно тот шанс, которого я ждал. Программа помогла решить жилищный вопрос и вернуться туда, где мои корни, семья и близкие люди», — рассказывает участник программы Владимир Карабалиев.

С 2012 по 2024 годы по программам в республику привлечено более 1 500 медицинских работников.