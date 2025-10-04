Жительница Улан-Удэ пыталась засудить клинику за неудачную пластическую операцию

Пластическими операциями сегодня никого не удивить. Одна из самых популярных - блефаропластика, которая позволяет изменить разрез глаз и форму век. Операция выполняется одновременно на двух глазах, при этом корректируются правое и левое верхние или правое и левое нижние веки. В некоторых случаях процедура проводится сразу на четырех веках. Казалось бы, все звучит легко и просто, однако у некоторых ожидания от операции не совпадают с реальностью. И тогда, вместо того, чтобы любоваться своим отражением, женщинам приходится бороться с последствиями манипуляций на глазах.Улан-удэнка Марина (имя пациентки изменено. - Прим. ред.) решила сделать пластическую операцию. Женщина захотела убрать нависшие веки, чтобы ее взгляд стал распахнутым и открытым. Горожанка обратилась в одну из городских клиник, где проводят такие операции. На первичном приеме хирург посоветовал ей также убрать дефекты под глазами. Марина прислушалась к мнению доктора и согласилась на дополнительные манипуляции.Женщина оплатила 82 тыс. рублей за операцию и потратила еще 12 тыс. за анализы. Спустя пару дней после операции хирург снял повязку. Результат Марину не устроил: она заметила, что правый глаз выглядит меньше левого. Доктор попытался ее успокоить, сказал, что все восстановится. Вечером поднялась температура. На следующий день глаз сильно отек, женщина написала хирургу, но четких рекомендаций не получила.Вскоре отек на лице начал проходить, но тут объявилась новая напасть - проявилась асимметрия глаз. Уголок правого глаза смотрел вниз, а веко не касалось глазного яблока. На следующий день пациентке сняли швы, но оставили пластыри в некоторых местах и сказали ходить с ними еще пять дней.На приеме горожанка сказала врачу об асимметрии, также обратила внимание на то, что швы под нижним ресничным рядом разные на правом и левом глазах. Врач заверил, что все будет нормально.В этот же день уже дома Марина заметила, что один шов не сняли, и она вновь приехала к врачу. Доктор провел манипуляции и сказал, что удалил шов.Через три дня один пластырь, под правым глазом, отвалился. Женщина увидела, что под ним разорвана кожа. На следующий день покраснело место, где забыли снять шов, кожа стала чесаться. Марина заметила синюю нитку под кожей. Она поняла, что шов так и не сняли, а просто отрезали хвостик, сам узел остался и оброс кожей. В итоге женщина сняла шов сама.Наступила дата снятия остаточных пластырей. Выяснилось, что под вторым пластырем кожа срослась нахлестом, а под третьим пластырем рубец начал расползаться.Спустя месяц на приеме у этого же хирурга женщина пожаловалась, что на правом глазу нижнее веко со стороны внешнего угла не касается глазного яблока, внешний уголок глаза смотрит вниз. А также остался широкий, глубокий и темный шрам, который за месяц стал только шире. В мешке нижнего века появилось уплотнение. На левом глазу под линией ресниц нижнего века остался шрам.Хирург заверил, что все восстановится, а также сказал, что если по истечении трех месяцев ничего не изменится, можно прийти на повторную операцию.Горожанка, неудовлетворенная таким результатом операции, пошла в суд. В иске она просила вернуть ей сумму, потраченную на операцию в клинике, и на сдачу анализов, взыскать с медучреждения компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей, а также штраф в размере 47 тыс. рублей.По ходатайству клиники суд решил провести комплексную судебную медицинскую экспертизу в Новосибирске. Экспертиза проводилась исключительно по данным медицинской документации, которую предоставила клиника, а также на основе приема врача-офтальмолога, которого женщина посетила спустя полтора года после операции, чтобы узнать, не ухудшилось ли у нее зрение.Из-за слишком краткого протокола операции и столь же малоинформативной медкарты пациентки эксперты из Новосибирска не смогли разобраться в том, были ли все же допущены какие-то нарушения при операции или нет. Экспертиза в итоге пришла к выводу о том, что есть нарушения ведения медицинской документации в клинике.«Согласно данным специальной литературы, асимметрия глазных щелей, складок, объемов тканей, расположения рубцов и т. п., эктропион (состояние, при котором нижнее веко выворачивается наружу, отходя от глазного яблока и обнажая его слизистую оболочку. - Прим. ред.), синдром «сухого глаза», гипертрофические рубцы являются возможными послеоперационными осложнениями. Пациентка была ознакомлена с возможными осложнениями», - указано в материалах дела.В итоге суд, не найдя вины клиники в том, что у женщины появились дефекты, решил присудить ей компенсацию в сумме 50 тыс. рублей в связи с тем, что были нарушены ее права как потребителя медицинской услуги, оказаны ненадлежащие медицинские услуги в ведении медицинской документации.Блефаропластику делают для борьбы с возрастными изменениями век или для коррекции разреза и формы глаз. Так, молодые жительницы Бурятии зачастую хотят изменить форму века и придать глазам европеоидные черты.Блефаропластика может выступать самостоятельной операцией или входить в комплекс омолаживающих процедур лица. Она нередко сочетается с подтяжкой мягких тканей в области лба, висков, зоны декольте. Пластика век может также дополняться аппаратными (лазерная шлифовка, радиочастотный лифтинг) и инъекционными (липофилинг, инъекции ботулотоксина, гиалуроновой кислоты и т. д.) методами омоложения.Пластический хирург Чимит Мункуев говорит, что в Бурятии по популярности блефаропластика стоит практически на первом месте.- Показания к блефаропластике верхних век - возрастные изменения либо создание дополнительной складки на веке, такое делают в основном молодые девушки. Что касается нижнего века, здесь показания к операции - это наличие жировых грыж, выраженная носослезная борозда, избыток кожи.Девушки в основном делают сангапури у косметологов (метод безоперационной подтяжки век), где применяется нитевой лифтинг. На хирургические же операции идут в основном дамы после 30 лет. Стоимость блефаропластики у нас – 30 - 35 тыс. рублей, - говорит доктор.По словам Чимита Мункуева, после операции, как и после любого хирургического вмешательства, могут быть кровотечения, гематомы и прочие небольшие осложнения.- Если есть склонность к келоидным рубцам, может получиться более грубый рубчик, но это редкость. Операция проходит под местной анестезией. Женщина поступает к нам в клинику, в этот же день проводится операция. Длится все от 30 минут до часа. Болезненность небольшая, может быть легкий дискомфорт. Пациентки операцию переносят спокойно. На следующий день - выписка. В течение трех дней после операции наблюдаются ярко выраженные отеки, потом идут на спад, примерно через неделю снимаем швы. Рекомендуется ограничение физической нагрузки, по показаниям назначаем антибиотики, другие препараты. В послеоперационном периоде можно принимать физиотерапевтические процедуры, к примеру, микротоки. Через месяц пациентка приходит на контрольный прием, - рассказывает пластический хирург.В год такую операцию в больнице делают около 200 человек. Запись открыта на год вперед. Всего в Улан-Удэ блефаропластику делают в трех медучреждениях.Врач-косметолог, дерматовенеролог центра косметологии Очир Ринчинов говорит, что реакция на операцию у всех может быть разной, как и заживление. Осложнения после блефаропластики делятся на ранние и поздние и включают как функциональные, так и эстетические проблемы, такие как гематомы, отеки, сухость или слезоточивость глаз, впалые глаза из-за избыточного удаления жира, эктропион, асимметрию, грубые рубцы и очень редко - потерю зрения или косоглазие.- Например, у человека любые шрамы, послеоперационные рубцы заживали хорошо, но бывает так, что рубец может зажить как не нормотрофический, а гипертрофический (выступающий над кожей дефект, образующийся из-за избыточного синтеза коллагена при заживлении раны). Он может быть возвышающийся или келоидный (возвышающееся над поверхностью кожи ярко-красное, бордовое или розовое утолщение). Эти риски есть всегда. Это вовсе не обязательно вина хирурга, а индивидуальная особенность заживления. Рубец может сформироваться грубым, плотным, возвышающимся. Келоидные, или гипертрофические рубцы плотные, имеют красноватый оттенок, могут причинять дискомфорт: зуд, жжение, покалывание, - предупреждает о рисках Очир Ринчинов.К счастью, такие рубцы можно корректировать, что и делают горожанки. К слову, зачастую женщины ездят на пластические операции в другие города и даже страны. Существуют даже «туры красоты», когда женщины целенаправленно едут в клинику.- Часто бывает, что пациентки просят скорректировать рубчики, улучшить качество рубца, чтобы процесс заживления прошел лучше, - отмечает косметолог.Тем, кто опасается делать блефаропластику, можно выбрать менее радикальные варианты, направленные на улучшение качества кожи в области глаз.Например, одна из самых популярных процедур - ботулинотерапия. Ботулинотерапия - это косметологическая процедура, которая с помощью инъекций ботулотоксина временно расслабляет мышцы, отвечающие за мимику вокруг глаз. В результате разглаживаются «гусиные лапки» и другие мимические морщины, кожа становится более ровной и молодой.- Для того чтобы улучшить качество кожи нижних век и вокруг глаз, часто рекомендую мезотерапию и биоревитализацию. Это косметологические процедуры, при которой под кожу вокруг глаз вводятся специальные коктейли из биологически активных веществ: витаминов, пептидов, гиалуроновой кислоты, аминокислот и минералов. Цель процедуры - омоложение кожи, устранение темных кругов, мешков, отеков и мелких морщин, а также улучшение общего состояния, тонуса и эластичности кожи.Для устранения глубоких складок и темных кругов под глазами я рекомендую коррекцию носослезной борозды филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Этот метод инъекционной контурной пластики восстанавливает объем, выравнивает рельеф кожи, придавая лицу более молодой и отдохнувший вид, а эффект сохраняется от шести до 12 и более месяцев.В косметологии есть еще один прекрасный метод улучшения качества кожи вокруг глаз - это плазмотерапия. Это тоже инъекционная процедура омоложения, при которой пациенту вводится собственная плазма крови, обогащенная тромбоцитами. Метод помогает устранить мелкие морщины, темные круги, сухость и тусклость кожи, делая взгляд более отдохнувшим и молодым.Пациентам, у которых наблюдаются выраженные возрастные изменения кожи век (избыток кожи, морщины, грыжи, нависание верхнего века, мешки под глазами, опущенные уголки глаз, выраженные носослезные борозды), а также тем, у кого есть желание скорректировать форму и разрез глаз, я рекомендую обратиться уже к пластическому хирургу для проведения блефаропластики, - перечисляет косметологические процедуры Очир Ринчинов.Возможности, которые предоставляет пластическая хирургия и в целом рынок косметологии, просто потрясают. За деньги медики могут воплотить в реальность практически любой каприз. Однако порой желание придать лицу иной вид и наслаждаться своей внешностью глядя в зеркало, приводит не к завистливым и восхищенным взглядам, а к судебным разбирательствам.