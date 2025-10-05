Если в «нулевые» наиболее распространенными угрозами были уличные кражи и разбойные нападения, то сегодня криминал перешел в «цифру», предпочитая дистанционно обчищать банковские счета доверчивых граждан. Как же выигрывают в этой новой войне те, чьим главным оружием по-прежнему остаются опыт и оперской фарт, нашему изданию рассказал начальник уголовного розыска МВД Бурятии Дмитрий Тугаринов.За минувшие десятилетия криминогенная обстановка в нашей республике значительно изменилась. Уличных преступлений стало меньше, а вот организованных и высокотехнологичных, наоборот, больше.- Преступность всегда находится в состоянии трансформации, закономерно адаптируясь к новым социальным и технологическим реалиям. Те же киберпреступления за последнее десятилетие из периферийной угрозы превратились в ключевой вызов безопасности нашего региона. С новыми видами цифрового мошенничества мы сталкиваемся практически ежедневно. Недоброжелатели используют все более изощренные методы социальной инженерии для обмана жертв. Схем очень много: взломы личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, манипуляции на тему якобы пострадавших родственников, липовые инвестиционные предложения… Наши граждане стабильно пытаются заработать деньги, - делится наблюдениями начальник управления уголовного розыска МВД Бурятии Дмитрий Тугаринов. - Люди, к сожалению, ведутся и переводят злоумышленникам внушительные суммы.Сегодня уголовный розыск в основном сосредоточен на борьбе с кибермошенниками и ОПГ. Также много работы ведется по поиску сбежавших преступников и в одночасье пропавших без вести.- Особое внимание уделяется расследованию преступлений прошлых лет. Для нас не существует срока давности. Мы не оставляем старые дела, методично над ними работаем, и это приносит свои результаты, - говорит полковник полиции.Преступники становятся все изощреннее, поэтому и уголовный розыск вынужден совершенствоваться. Например, внедрять в свою работу новые технологии.- Наш город оснащен определенными средствами, например, камерами видеонаблюдения. Они, безусловно, облегчают работу оперативников, но искусственный интеллект никогда не заменит живого сотрудника. Ключевыми факторами в раскрытии преступлений по-прежнему остаются человеческий опыт и оперской фарт, - констатирует руководитель УУР МВД Бурятии. - Одно без другого не бывает. Существенный вклад еще вносят наши ветераны, выступающие в роли наставников.На преступность сильно влияют безработица, бедность, поток мигрантов и даже общая обстановка в мире.- Причем многое из них от нас не зависит, - излагает полковник.Ярким примером можно считать вынесение мошеннических колл-центров в соседние страны, где они действуют как полноценные преступные корпорации, оставаясь практически недосягаемыми для нашей полиции.Поимка особо опасных преступников как была, так и остается приоритетной задачей правоохранительных органов. В этом деле даже устаревшие методы продолжают оставаться действенными. Информационные стенды «Их разыскивает полиция» порой оказываются эффективнее любых умных камер.- Это подтверждается результатами. Благодаря бдительности граждан мы регулярно получаем сигналы о том, что они видели похожих с ориентировок людей. Наши сотрудники проверяют каждую поступившую информацию и по итогу частенько выходят на след. Например, на территории одного из сельских районов в отделение полиции обратился мужчина, опознавший по фотографии своего знакомого. На основании предоставленных им данных преступника удалось задержать, - рассказывает Дмитрий Тугаринов. - Злоумышленники, конечно, пытаются скрыться, но помощь от неравнодушных граждан нередко становится решающим фактором в их поимке.Если повнимательнее присмотреться, то можно заметить, что на информационных стендах не бывает фотографий людей, разыскиваемых за мелкие преступления. Большинство из них совершили деяния, относящиеся к категории тяжких. И главная их задача - раствориться в толпе мирных жителей, чтобы избежать правосудия.- Они действительно не гнушаются модернизировать свою внешность: кто-то начинает носить очки, отращивать усы, бороду, менять прическу, некоторые даже подделывают документы, а после годами выдают себя за других. В нашей практике, конечно, пока еще не встречались радикальные случаи, когда, например, преступник преображался до неузнаваемости за счет пластических операций, но базовые методы маскировки они весьма часто используют, - делится наш собеседник. - Однако задержать преступника – это лишь половина дела… Необходимо еще подтвердить его личность.МВД России даже предлагает денежные вознаграждения за помощь в поимке особо опасных преступников. Причем суммы за информацию назначают немаленькие.- Несколько лет назад благодаря переданной нам информации мы успешно задержали троих преступников, разыскиваемых за серию разбойных нападений и скрывавшихся в странах СНГ, - вспоминает полковник полиции. - Общий объем выплаченных вознаграждений тогда составил 1,5 млн рублей.Размер выплат порой доходит до миллиона рублей за «голову». Получить его можно, например, за Валерия Андреева, более известного как «орский маньяк». СМИ неоднократно писали о том, что мужчина подозревается в совершении не менее восьми убийств, которые произошли с 2006 по 2012 год. В федеральной прессе также упоминается, что, возможно, он причастен к целой серии изнасилований и похищений ни в чем неповинных женщин.Поводом для подозрений в его адрес стало исчезновение 18-летней Ольги Журавлевой. В 2012 году свидетели видели, как девушка уехала на белом внедорожнике южнокорейской марки SsangYong. Тогда в городе были зарегистрированы всего два автомобиля этой модели, и один из них как раз принадлежал гр-ну Андрееву.Мужчину задержали и стали расспрашивать, а его внедорожник, гараж и служебный грузовой автомобиль подвергли обыску, во время которого оперативники обнаружили биологические следы и несколько замытых пятен крови. Однако из-за отсутствия оснований для ареста подозреваемого в конечном итоге попросту отпустили.При дальнейших допросах его коллеги-водители неоднократно заявляли о том, что то и дело видели в его машине ювелирные украшения, нижнее белье, заколки и ряд других женских аксессуаров для волос и одежды. Скорее всего, он пользовался услугами представительниц самой древней профессии.Благодаря этим свидетельствам мужчину вновь вызвали, чтобы «поговорить», но он не явился. С тех пор находится в розыске.Технологии сыска совершенствуются постоянно, но, тем не менее, опасные преступники все равно умудряются не только оставаться на свободе, но и годами не попадать в поле зрения правоохранительных органов.- Он мог покинуть страну, изменить свою внешность и биографию. Не исключен и трагический исход… Возможно, он давно уже мертв, - говорит полковник полиции. - Сотрудники правоохранительной системы нашей страны отрабатывают все возможные версии, чтобы в конечном итоге докопаться до истины и закрыть это дело.Дмитрий Тугаринов посвятил службе в уголовном розыске более 20 лет своей жизни. Столь внушительной срок – это, по сути, целая эпоха, за которую преступный мир существенно изменился. Полковник полиции, руководящий региональным подразделением, можно сказать, стал живым свидетелем перехода преступности в цифровое пространство. По его словам, когда он только пришел на службу в МВД, киберограблений не было и в помине…- Злоумышленники в основном занимались кражами и грабежами на улицах - снимали с женщин норковые шапки. Теперь же у нас век технологий… - говорит руководитель УУР МВД Бурятии.В 2020 году многолетний вклад Дмитрия Тугаринова в безопасность отмечен государственной медалью «За отличие в охране общественного порядка». Однако, как признается сам полковник, официальные награды не могут сравниться с простым человеческим спасибо.- Весь наш коллектив – это один большой, слаженный механизм. И любой успех – это общая заслуга, - подчеркивает Дмитрий Тугаринов. - Но есть вещи, которые трогают гораздо глубже любых регалий. Например, когда ты вернул человеку его кровные, может быть, последние сбережения, или просто подарил ему чувство защищенности... Вот ради этих моментов и стоит работать в уголовном розыске. Это та награда, которая наполняет смыслом каждый наш день.5 октября наша страна ежегодного отдает дань уважения сотрудникам уголовного розыска. Их профессиональный праздник – это не просто дата в календаре, а символ признательности общества за то, что они ведут хоть и незримую, но каждодневную войну с преступностью.- Поздравляю личный состав уголовного розыска, ветеранов службы и их семьи с Днем работников уголовного розыска! Хочу пожелать крепкого здоровья, терпения и мирного неба над головой! - подытоживает полковник.