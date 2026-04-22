В 2027 году в Бурятии запустят железнодорожный круиз «Великий чайный путь»
В 2027 году в Бурятии планируют запустить новый туристический железнодорожный круиз «Великий чайный путь» по маршруту Москва – Улан-Удэ – Москва. Об этом накануне на форуме «Байкальское гостеприимство» сообщила начальник управления туризма ООО «РЖД Тур» Ксения Наумова.
Круиз рассматривается не просто как коммерческий рейс, а как стратегический мост, соединяющий культуры и экономики трех стран – России, Китая и Монголии. Проект реализуется в полном соответствии с договоренностями и с трехсторонними подходами в рамках взаимодействия туристических администраций этих государств.
Инициативу по возобновлению формата для путешественников из Китая и Монголии озвучивали еще в 2024 году на этой же площадке в Улан-Удэ. Сегодня она переходит в практическую стадию, подчеркнули в минтуризма Бурятии.
Ожидаемые эффекты от запуска круиза:
-
увеличение туристического потока из КНР путем расширения географии путешествий за пределы традиционных центров;
-
дать импульс внутреннему и межрегиональному туризму, а также повысить загрузку Транссибирской магистрали;
-
создание новых возможностей для малого и среднего бизнеса вдоль маршрута: сферы гостеприимства, общественного питания, производства сувениров и других смежных отраслей.