Экономика и бизнес 22.04.2026 в 17:05

В 2027 году в Бурятии запустят железнодорожный круиз «Великий чайный путь»

Он рассматривается как стратегический мост, соединяющий культуры и экономики трех стран
Текст: Карина Перова
Фото: минтуризма Бурятии

В 2027 году в Бурятии планируют запустить новый туристический железнодорожный круиз «Великий чайный путь» по маршруту Москва – Улан-Удэ – Москва. Об этом накануне на форуме «Байкальское гостеприимство» сообщила начальник управления туризма ООО «РЖД Тур» Ксения Наумова.

Круиз рассматривается не просто как коммерческий рейс, а как стратегический мост, соединяющий культуры и экономики трех стран – России, Китая и Монголии. Проект реализуется в полном соответствии с договоренностями и с трехсторонними подходами в рамках взаимодействия туристических администраций этих государств.

Инициативу по возобновлению формата для путешественников из Китая и Монголии озвучивали еще в 2024 году на этой же площадке в Улан-Удэ. Сегодня она переходит в практическую стадию, подчеркнули в минтуризма Бурятии.

Ожидаемые эффекты от запуска круиза:

  • увеличение туристического потока из КНР путем расширения географии путешествий за пределы традиционных центров;

  • дать импульс внутреннему и межрегиональному туризму, а также повысить загрузку Транссибирской магистрали;

  • создание новых возможностей для малого и среднего бизнеса вдоль маршрута: сферы гостеприимства, общественного питания, производства сувениров и других смежных отраслей.

