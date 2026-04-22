В Бурятии ученые БГУ придумали новый способ ускорить заживление ран

В Бурятии ученые БГУ нашли новый способ ускорить заживление ран. Исследователи выявили стимулы, повышающие выработку белков, отвечающих за быстрое восстановление кожи. Данное открытие ляжет в основу более эффективных средств для заживления ран, ожогов и язв.

По словам заведующего лабораторией регенеративной биомедицины Эрдэма Дашинимаева, речь идет о веществах, которые меняют активность клеток-продуцентов. Плотность белков внеклеточного матрикса будет выше, а значит, и эффективность новых средств – тоже.

«Исследование направлено на повышение экспрессии генов, кодирующих кератины и ламинины – ключевые белки для регенерации кожи. В ходе экспериментов учёные определили оптимальные условия и концентрации добавок, при которых клетки кожи работают активнее», - подчеркнули в пресс-службе университета.