Общество 22.04.2026 в 16:26

В Бурятии ученые БГУ придумали новый способ ускорить заживление ран

Исследователи выявили стимулы, повышающие выработку белков
Текст: Карина Перова
В Бурятии ученые БГУ придумали новый способ ускорить заживление ран
Фото: БГУ

В Бурятии ученые БГУ нашли новый способ ускорить заживление ран. Исследователи выявили стимулы, повышающие выработку белков, отвечающих за быстрое восстановление кожи. Данное открытие ляжет в основу более эффективных средств для заживления ран, ожогов и язв.

По словам заведующего лабораторией регенеративной биомедицины Эрдэма Дашинимаева, речь идет о веществах, которые меняют активность клеток-продуцентов. Плотность белков внеклеточного матрикса будет выше, а значит, и эффективность новых средств – тоже.

«Исследование направлено на повышение экспрессии генов, кодирующих кератины и ламинины – ключевые белки для регенерации кожи. В ходе экспериментов учёные определили оптимальные условия и концентрации добавок, при которых клетки кожи работают активнее», - подчеркнули в пресс-службе университета.

В Бурятии ученые БГУ придумали новый способ ускорить заживление ран
22.04.2026 в 16:26
