Дальневосточной ипотеке подбросят деньжат

Минвостокразвития и Минфин планируют увеличить на 20% лимит ДВИ
Текст: Иван Иванов
Речь идет о расширении действующих лимитов льготных кредитов для граждан по Дальневосточной ипотеке (ДВИ). Как сообщает РБК, соответствующую инициативу озвучил глава ведомства по развитию макрорегиона.

По словам Алексея Чекункова, в настоящее время власти ведут диалог с министерством финансов РФ и рассчитывают на повышение действующих параметров программы. Он отметил, что окончательное решение пока не принято, однако ожидается, что увеличение составит не менее 20% от текущих лимитов.

Сейчас максимальный размер льготного займа по программам, курируемым министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, составляет 6 млн рублей. При покупке жилья площадью более 60 квадратных метров сумма может достигать 9 млн рублей.

Инициатива направлена на повышение доступности жилья в регионах Дальнего Востока и Арктики, где сохраняется потребность в притоке населения и развитии инфраструктуры. Увеличение лимитов, по мнению властей, может стимулировать спрос и поддержать строительную отрасль.

Кроме того, в конце прошлого года Минфин сообщил о расширении возможностей использования дальневосточной и арктической ипотеки. Теперь россияне могут приобретать жилье не только на первичном рынке, но и на вторичном — в тех городах, где строительство многоквартирных домов либо не ведется, либо ограничено двумя объектами на стадии возведения.
Все новости

Дальневосточной ипотеке подбросят деньжат
22.04.2026 в 17:31
Группа черных лесорубов напилила леса в Бурятии на миллион рублей
22.04.2026 в 17:27
В 2027 году в Бурятии запустят железнодорожный круиз «Великий чайный путь»
22.04.2026 в 17:05
В Бурятии ученые БГУ придумали новый способ ускорить заживление ран
22.04.2026 в 16:26
В Бичурском районе Бурятии проснулись медведи
22.04.2026 в 16:17
Мусорная амнистия
22.04.2026 в 16:16
Вместе мы сила
22.04.2026 в 15:18
В Бурятии пройдет форум креативных индустрий
22.04.2026 в 15:02
В Бурятии прошла выставка «Стройиндустрия-2026»
22.04.2026 в 14:40
Улан-Удэ – хранитель солнца
22.04.2026 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Группа черных лесорубов напилила леса в Бурятии на миллион рублей
Их задержали в Еравнинском районе
22.04.2026 в 17:27
В Бурятии ученые БГУ придумали новый способ ускорить заживление ран
Исследователи выявили стимулы, повышающие выработку белков
22.04.2026 в 16:26
В Бичурском районе Бурятии проснулись медведи
Хозяева тайги попали в кадр фотоловушки
22.04.2026 в 16:17
Мусорная амнистия
«ЭкоАльянс» запустил спецпредложение для владельцев и арендаторов нежилых помещений
22.04.2026 в 16:16
