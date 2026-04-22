22.04.2026 в 17:31
Дальневосточной ипотеке подбросят деньжат
Минвостокразвития и Минфин планируют увеличить на 20% лимит ДВИ
Текст: Иван Иванов
Речь идет о расширении действующих лимитов льготных кредитов для граждан по Дальневосточной ипотеке (ДВИ). Как сообщает РБК, соответствующую инициативу озвучил глава ведомства по развитию макрорегиона.
По словам Алексея Чекункова, в настоящее время власти ведут диалог с министерством финансов РФ и рассчитывают на повышение действующих параметров программы. Он отметил, что окончательное решение пока не принято, однако ожидается, что увеличение составит не менее 20% от текущих лимитов.
Сейчас максимальный размер льготного займа по программам, курируемым министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, составляет 6 млн рублей. При покупке жилья площадью более 60 квадратных метров сумма может достигать 9 млн рублей.
Инициатива направлена на повышение доступности жилья в регионах Дальнего Востока и Арктики, где сохраняется потребность в притоке населения и развитии инфраструктуры. Увеличение лимитов, по мнению властей, может стимулировать спрос и поддержать строительную отрасль.
Кроме того, в конце прошлого года Минфин сообщил о расширении возможностей использования дальневосточной и арктической ипотеки. Теперь россияне могут приобретать жилье не только на первичном рынке, но и на вторичном — в тех городах, где строительство многоквартирных домов либо не ведется, либо ограничено двумя объектами на стадии возведения.
