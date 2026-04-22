Общество 22.04.2026 в 16:17

В Бичурском районе Бурятии проснулись медведи

Хозяева тайги попали в кадр фотоловушки
Текст: Елена Кокорина
В объектив фотоловушки Бурприроднадзора попал «хозяин тайги». В Бичурском районе косолапый заглянул на специально подготовленную подкормочную площадку.

Вопреки мифам, проснувшийся медведь не бросается есть всё на своем пути. После долгой зимней спячки он вялый, ленивый и ест совсем немного. Организму нужно 2-3 недели, чтобы полностью «включиться» и вернуться к привычной активности.

Тем не менее стоит помнить о правилах безопасности.

- Несмотря на медлительность зверя, весна – время повышенной осторожности. Чтобы не встретиться с медведем шумите, разговаривайте, пойте и медведь предпочтет уйти с вашего пути. Не оставляйте еду и мусор в лесу, потому что прикормленный зверь теряет страх перед человеком, - сообщили в Бурприроднадзоре.

В ведомстве добавили, что если вы вдруг увидели медвежонка, то лучше сразу уйти, так как его мать всегда рядом и в это время она максимально агрессивна.

- Если встретили зверя, то не бегите. Медленно отходите, не поворачиваясь спиной. Постарайтесь казаться больше, подняв руки или рюкзак. При обнаружении выхода медведя к населенным пунктам звоните по телефону 8 (3012) 44-44-97, - предупредили в Бурприроднадзоре.

Фото: Бурприроднадзор

