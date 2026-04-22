В Бурятии прошла выставка «Стройиндустрия-2026»

Как отметил заместитель председателя правительства Евгений Коркин, наши бурятские производители достойно выглядят на фоне других организаций, это касается не только строительных материалов. Стало больше предприятий, производящих мебель для благоустройства, малые архитектурные формы, которые используются в парках, скверах и на дачах. С каждым годом появляются новинки с точки зрения технологий строительных материалов.





- Почему стоит выбрать профессию строителя? Во-первых, это всегда актуальная сфера. Строительство – профессия, которая будет востребована неизменно, потому что люди всегда нуждаются в новых домах, дорогах, школах, больницах, домах культуры, парках и других объектах. Во-вторых, профессия строителя обеспечивает стабильность. Независимо от экономической ситуации, жилье и инфраструктура всегда будут необходимы. В-третьих, строитель видит результаты своей работы. Он может показать своим детям построенные здания, парки, мосты и с гордостью сказать: «Это сделал я», - отметил в своем выступлении Евгений Коркин.





С 14 по 16 апреля в Улан-Удэ состоялось главное событие строительной отрасли — выставка «Стройиндустрия-2026». В 19-й раз выставка собирает участников из разных регионов: Красноярского края, Новосибирской, Иркутской областей, Забайкальского края, Санкт-Петербурга и, конечно, из Бурятии. В этом году приняли участие более 75 компаний, которые представили свои новейшие разработки, включая инновации в сфере ЖКХ, энергосбережения, деревообработки, а также спецтехнику и многое другое. Также в рамках выставки прошел форум «Молодой специалист — строитель будущего».С 2021 по 2025 год в Бурятии введено в эксплуатацию 2138,9 тыс. кв. м жилья, из них 581,8 тыс. кв. м - в многоэтажных зданиях. За прошедшие пять лет в регионе возвели 177 социальных объектов: 25 школ, 26 детских садов, 67 медицинских учреждений, 46 спортивных центров, 10 культурных объектов, а также пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью.В прошлом году сдано в эксплуатацию 565 тысяч кв. м жилья. И по этому показателю Бурятия заняла третье место среди регионов Дальневосточного федерального округа.По итогам 2025 года Бурятия вошла в число регионов-лидеров по ключевым направлениям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, за прошлый год в республике появилось 168 новых комфортных мест для отдыха: благоустроено 85 общественных пространств и 83 двора. За период 2021 - 2025 гг. в республике благоустроено 933 территории, включая 471 двор и 462 общественных пространства.Семь республиканских проектов выиграли во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, и уже в этом году Бурятия получит 570 млн рублей на их реализацию. Будут благоустроены общественные пространства в Кяхте, Курумкане, Закаменске, Мухоршибири, Кырене, Иволгинске и Гусиноозерске. Всего же по этому конкурсу в республике реализовано 18 таких проектов.- В этом году «Стройиндустрия» прошла уже в 19-й раз. Участие в выставке — это уникальная возможность для предприятий представить свои услуги на строительном рынке, продемонстрировать новейшие строительные материалы, технологии и оборудование, - сказал министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Тимур Цыренжапов.Выставка — это платформа, объединяющая все аспекты маркетинга. Она является эффективным средством для продвижения товаров и услуг, помогая компаниям выйти на рынок. Участники выставки получают заказы на год вперед, особенно в начале строительного сезона, что дает мощный импульс для их деятельности и развития.Организаторами стала выставочная компания «БАЙКАЛ ЭКСПО» при поддержке Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.— Это значимое событие для нашего региона. Строительное направление развивается бурными темпами, поэтому необходимость подобных выставок востребована. Ежегодно количество участников растет, и география расширяется. В преддверии строительного сезона всем желаю плодотворной работы и найти надежных деловых партнеров на выставке, - поздравила участников на открытии организатор строительной выставки и генеральный директор ООО «Байкал Экспо» Татьяна Беседина.- Цифры говорят сами за себя. По итогам прошлого года участники заключили порядка 130 соглашений и договоров о сотрудничестве. Перед мероприятием мы проверили, что все участники готовы к сотрудничеству. Никто не отказался от участия после подписания договоров, и все отправились по своим делам. И это не разовая акция, примерно такая же интенсивность сохраняется каждый год. То есть выставка стабильно дает реальный экономический эффект, помогает найти новых партнеров и вдохновиться новыми идеями, - отметил Евгений Коркин.Участники выставки представили свою продукцию и технологии для гостей выставки даже вне фойе ФСК, то есть часть экспозиций в виде модульных бань и домов можно было увидеть даже на улице. Более половины участников выставки – это представители местных производителей.- Мы базируемся на территории промышленного парка Бурятии. Наша продукция входит в единый реестр российской радиоэлектронной промышленности России. Мы производим светильники из отечественных комплектующих для офисов, для сферы ЖКХ, дорожной отрасли и агрохозяйственной промышленности и для паркового освещения. На выставке мы второй год, здесь, на площадке, есть возможность выйти на новых клиентов, показать себя, потому что многие не знают нас. Наши клиенты – это проектировщики, строители. Думаю, что заинтересованные лица посещают выставку, - поделилась представитель светодиодных светильников ООО «Оптолюкс» Наталья Алексеева.На выставке были представлены компании, специализирующиеся на инженерном оборудовании и вентиляции, а также местные производители утеплителей. Можно было увидеть детские площадки, дорожки и купольные дома. Также присутствовали производители мебели, фасадов, сантехники, огнезащитных красок и даже специальной униформы. Были представлены уникальные, но пока малоизвестные разработки. Поэтому смело можно отметить, что «Стройиндустрия 2026» это не только выставка, но и открытая площадка для обмена опытом, где можно узнать новые тренды в сфере строительства.В рамках выставки впервые прошел 42-й всероссийский форум «Молодой специалист — строитель будущего», где принимают участие более 46 000 участников по всей стране. Форум ежегодно проводится в разных регионах страны и направлен на привлечение молодых специалистов в строительную отрасль, формирование квалифицированного кадрового потенциала и развитие кадрового резерва рабочих профессий. К участию были приглашены школьники старших классов, студенты и преподаватели учреждений СПО и вузов Бурятии.- Мы хотим, чтобы молодое поколение по-новому взглянуло на профессию строителя — как на современную, перспективную и востребованную. Уверены, что форум станет важной площадкой для этого, — сказал Тимур Цыренжапов.С приветственным словом по видеозаписи к участникам и гостям обратился заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. Как он отметил, главный молодежный отраслевой форум объединил тысячи участников со всей страны и стал значимой площадкой для формирования кадрового потенциала для строительной сферы.На протяжении всего дня участников ждала насыщенная деловая и образовательная программа. На пленарном заседании «Современный строитель. Кто он?» заместитель председателя правительства Республики Бурятия Евгений Коркин развеял мифы, которые мешают выбрать будущим абитуриентам профессию строителя.Генеральный директор ООО СЗ «Смитинвест» и член фракции «Единая Россия» Геннадий Доржиев рассказал участникам форума о своем карьерном пути.- Строительная отрасль очень многогранна. Строитель – это не только тот, кто месит бетон, это и инженеры, проектировщики. От того, как построено, зависит быт, уют дома и красивый внешний вид местности. В строительной отрасли можно сделать быструю карьеру. Вчерашний выпускник, работая мастером, на третий год имеет возможность купить в ипотеку трехкомнатную квартиру. Заработная плата на строительном рынке всегда выше, чем в других отраслях, - обратился к участникам форума Геннадий Доржиев.На панельной сессии «Открытый диалог с Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» молодежь задавала разные вопросы спикерам. Молодое поколение интересовалось будущим третьего моста, стройкой круглогодичного аквапарка и карьерной лестницей выступающих спикеров.- Я участвовала в нем в двух ипостасях: как педагог, который помогает студентам выбирать путь, и как представитель молодежи, сам еще находящийся в процессе профессионального становления. И с обеих точек зрения форум оказался не просто полезным, он стал настоящим событием. Наши студенты задавали вопросы, на которые в учебной аудитории не всегда получают честные ответы: о зарплатах, карьерных перспективах, реальных условиях труда. Я почувствовала, что строительная отрасль сегодня это не «лопата и бетон», а технологии, автоматизация, экологичные решения и реальная возможность расти. Форум развеял стереотипы и показал, что быть строителем в 2026 году — современно, перспективно и даже модно, - рассказала о своих впечатлениях о выставке член БРО ВОО «Молодая гвардия «Единой России» и преподаватель Бурятского республиканского индустриального техникума Вера Ширинова.В рамках панельной сессии «Цифровизация строительной отрасли: строитель будущего» прошли различные мастер-классы, практикумы и интерактивные форматы. Участники познакомились с современными технологиями и передовыми практиками, а также наладили профессиональные контакты с представителями ведущих отраслевых компаний.Фото: Минстрой Бурятии