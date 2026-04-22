Улан-Удэ – хранитель солнца

Более 5 тыс. жителей Улан-Удэ приняли участие в опросе, который прошел в рамках создания бренда города. Его участники ответили на несколько вопросов. На прошлой неделе об итогах первого этапа на пресс-конференции рассказали заместитель мэра - руководитель аппарата администрации г. Улан-Удэ Николай Намсараев и разработчик бренда и руководитель компании CityBranding Василий Дубейковский.- Это интересный проект. И мы отмечаем большое вовлечение что самих жителей, что медиасообщества, блогосферы, социальных сетей. Это тема, наверное, про некоторое самоопределение наших горожан. Василий провел более восьми встреч в различных группах, в социальных средах, пообщался и составил картину. Прошел этап больших исследований, в мае наступает пора, когда будут уже предлагать определенный пул идей, которые сформировались на основе этих опросов, - сказал Николай Намсараев.Заммэра заверил, что работа и дальше будет идти открыто, с обсуждениями.- Чтобы идея, как наш город оформить в некий символ, бренд, пришлась по душе жителям. Цель, которую мы ставим - чтобы каждый таксист, встречающий горожанина или туриста, говорил о том, какой наш город. Чтобы это стало народной идеей, которая передавалась бы из уст в уста, чтобы жители гордились городом, - отметил он.Интересно, что разработчики бренда также поговорили о восприятии Улан-Удэ с 501 жителем 166 городов вне Бурятии. Также свое мнение высказали 28 экспертов туристической отрасли и т. д.- В принципе, улан-удэнцы хорошо говорят о своем городе, приводят фактологию, - оценил Василий Дубейковский.Когда горожанам предложили продолжить фразу «Только в Улан-Удэ», люди часто говорили: «самая большая голова Ленина», «самый солнечный город», «самые вкусные буузы», «вкусная вода из-под крана»...Но самым интересным в опросе было, пожалуй, то, что респондентов попросили описать город тремя прилагательными.Исследователи получили больше 500 разных прилагательных. Лидером стало «солнечный» (37%), на втором месте - «красивый» (36%), на третьем - «родной»/«любимый» (14%). Далее в десятке самых распространенных характеристик идут: «уютный», «гостеприимный»/«добрый», «многонациональный» и, как ни удивительно, противоположности: «маленький» - «большой», «грязный» - «чистый».- «Солнечный» - вообще редкое прилагательное, а еще и занимает первое место. Жители это очень хорошо проговаривают: они знают о факте рекорда, - комментирует разработчик бренда Улан-Удэ.Он подробно рассказал об итогах первого этапа. Так, самыми распространенными фактами, которые горожане рассказывают о городе, оказались Байкал, Ленин и буддизм.Что касается качеств улан-удэнцев, тройку лидеров составили: «добрые» (35%), «гостеприимные» (30%) и «дружелюбные» (27%). Можно было назвать любые качества.- Это очень высокий рейтинг. Если сравнивать эти прилагательные с другими городами, то есть большая разница. Причем отмечают эти качества не с точки зрения того, что готовы принять туристов, а с точки зрения образа жизни, отношения друг к другу, - оценил лидирующую тройку Василий Дубейковский.Выяснилось, что улан-удэнцы время от времени сталкиваются с тем, что собеседники из других городов страны не совсем понимают, где находится Улан-Удэ, или не слышали о нем.- Город есть в массовом сознании россиян, но его образ достаточно размытый и неравномерный, - констатировал Василий Дубейковский.Если говорить о восприятии города вне Бурятии, то опрос жителей городов в других регионах (средняя удаленность 4 тыс. километров) показал, что чаще всего Улан-Удэ для них – абстрактная географическая точка с элементами природной и этнической экзотики. То, что город находится в ДФО, сказали 32%, при этом 8% среди респондентов были уверены, что Улан-Удэ расположен в Центральном федеральном округе, а 6% – в Уральском. Название же бурятской столицы обычно вызывает такую ассоциацию – «природный» и «традиционный», «медлительный», но «веселый».«Хотели бы вы, чтобы ваши дети жили в Улан-Удэ?» - спрашивали улан-удэнцев. 43% сказали, что не знают. 42% ответили положительно, а 15% – отрицательно.По поводу мечты о развитии самые распространенные ответы – «благоустройство», «дороги», «экология». Они вырвались вперед с большим отрывом от других.По итогу опроса эксперты вывели модель идентичности Улан-Удэ, состоящую из восьми смысловых блоков, отражающих восприятие улан-удэнцами уникальности нашего города. Один из них – «город-метис».- Понятие «метис» большинство россиян не знают как слово. Но его знают все улан-удэнцы, и оно воспринимается как норма. «Метис» применяется к людям, но в целом, если помыслить широко, это представляется как пересечение, перекресток. Многонациональный город, пересечение буддизма, шаманизма, православия, перекресток различных цивилизаций, культур и т. д. В итоге Улан-Удэ формируется как «город-метис», где разнообразие не разделяет, а становится основой его самобытности и внутреннего единства, - отметил разработчик бренда.В мае разработчики презентуют варианты идеи бренда города - несколько слоганов, которые представят на суд жителей Улан-Удэ. Мнение о них горожане смогут выразить на фокус-группах и в онлайн-опросах. К юбилею Улан-Удэ, в июне, планируется выбрать один из них на основе мнений улан-удэнцев. До конца года будет разработан визуальный стиль и детальный план внедрения и продвижения бренда.Работу по разработке бренда города завершат к концу года.