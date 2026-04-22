Общество 22.04.2026 в 17:27

Группа черных лесорубов напилила леса в Бурятии на миллион рублей

Их задержали в Еравнинском районе
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии полицейские взяли двух «чёрных» лесорубов, спиливших деревья на 1 млн рублей. Их задержание прошло накануне в Еравнинском районе совместно с бойцами Росгвардии.

Организовали нелегальный промысел на территории Кондинского участкового лесничества жители Бичурского района в возрасте 37 и 38 лет. С февраля по апрель, не имея разрешительных документов, они спиливали лиственницу для последующей продажи. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

- В ходе обысков у них изъяли трактор, бензопилу и часть заготовленного леса. Согласно оценке специалистов, объём незаконно вырубленных деревьев составил более 75 кубометров, а ущерб лесному фонду превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один

