Вместе мы сила

- Одна из самых серьезных проблем нашей страны - демографическая. Она может быть решена только благодаря сельским населенным пунктам. Наша фракция инициирует очень много законов в поддержку развития села, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.





Крупное мероприятие объединило около 2 тыс. человек. Форум состоялся в улан-удэнском ФСК и собрал представителей муниципальной, республиканской, федеральной власти, различных отраслей экономики и социальной сферы из разных мест республики, были общественные активисты и эксперты.Участники рассмотрели достигнутые результаты и идеи по усилению движения вперед, дальнейшему улучшению жизни региона. Основные направления развития республики известны. Однако чтобы развитие шло наиболее эффективным образом, надо всегда разговаривать с людьми, знающими положение дел изнутри и имеющими свои замечания и идеи. Поэтому значимое мероприятие прошло под лозунгом «Сила Бурятии в единстве».Форуму предшествовали 17 стратегических сессий, посвященных самым разным сферам жизни. На сессиях участники делились проблемами, вносили предложения по их решению. Из них отобрали самые интересные и представили на форуме. В обсуждении активно участвовал сам глава республики Алексей Цыденов. Предложения взяли в дальнейшую проработку.Как показал опыт подобных мероприятий, республиканские власти действительно работают над полученными предложениями, обращениями. Обратная связь имеет эффективность. По итогам прошлых встреч была сформирована «Народная программа». Из 2488 пунктов 2040 уже реализованы.Все убедились - хотя в последние годы жизнь стала труднее, Бурятия продолжает идти вперед. Строить дома и дороги, учиться, вводить в действие новые предприятия, развивать культуру, наращивать зарплаты граждан, энергетику, аграрный комплекс и многое другое.На форуме глава республики и ключевые зампреды правительства Бурятии не только подвели итоги последних пяти лет, но и доложили собравшимся о том, чего ждать в ближайшие годы. Зампреды осветили свои курируемые направления. Всеволод Мухин - финансы, промышленность, аграрный сектор. Евгений Коркин - коммунальное хозяйство, строительство, благоустройство, расселение аварийных домов, транспорт, широкополосный Интернет. Евгения Лудупова - огромную социальную сферу. Им было о чем рассказать форуму.Глава Бурятии выступил в целом. И не уклонялся от острых моментов. Он открыто обсудил положение по задержке со строительством третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ, по реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ, злополучной школе в Еравнинском районе и другим похожим моментам, которые волнуют жителей республики.- Это действительно сложные и болезненные вопросы, но мы уже через такое проходили и успешно решали, - сказал Алексей Цыденов, напомнив о ряде объектов, при строительстве которых тоже сталкивались с переносами сроков, но в итоге все построено и введено в эксплуатацию.Очень интересно было послушать главу, когда он рассказывал о том, что сделано на конкретном предприятии, в конкретной организации.- Двойные дипломы. Высшая школа экономики - одно из самых престижных учебных заведений России. С этого года БГУ набирает на первый курс студентов, которые по выходу получат два диплома: Бурятского госуниверситета и Высшей школы экономики. А учиться будут здесь, - порадовал глава.Особо Алексей Цыденов акцентировал внимание форума на том, что народосбережение, народопреумножение - это приоритетная задача, которая стоит и на следующие пять лет.- Как я говорил, нас должно быть много. И мы должны быть счастливыми, идти по жизни уверенно вперед, - напомнил он.Глава рассказал об успехах в разных проектах в аграрной отрасли, туризме, добыче полезных ископаемых, IT, о ходе реализации мастер-планов и т. д. Ну и, повторимся, также о планах. Его выступление длилось 40 минут. Длинные речи, насыщенные разными фактами, обычно распечатывают и зачитывают залу. Алексей Цыденов все это время говорил «без бумажки». Просто был на сцене возле огромного экрана и обращался к участникам, время от времени указывая на слайды.Депутат-«единоросс» российской Государственной Думы Вячеслав Дамдинцурунов назвал развитие регионов страны одним из важнейших приоритетов федеральных властей.- Сегодня мы видели, сколько построено в рамках дальневосточной субсидии. Принято решение о том, что дальневосточная ипотека продлевается до 2030 года. Также программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» продлены до 2030 года, - сообщил он.Выступая на форуме, депутат указал на продолжение поддержки села.Так, было инициировано принятие постановления, направленного затем председателю правительства России с просьбой изменить алгоритм работы комплексной программы развития сельских территорий.- Акценты нужно ставить не только на опорных населенных пунктах, но также и на других. К сожалению, села наши пустеют. Мы обязаны комплексную программу повернуть и в сторону малого села, - убежден он.В сентябре 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы нового созыва.Участник спецоперации, Герой России, кавалер трех орденов Мужества, подполковник, участник президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов, обращаясь к участникам форума, отметил, что сейчас много ездит по районам, встречается с гражданами, разговаривает на разные темы.- Не стоим на месте, и люди видят результаты, верят, что работы будут продолжаться, - сказал Герой России, одновременно заметив, что нерешенных проблем еще много.Но многие проблемы можно решить только на федеральном уровне. В связи с этим он объявил, что принял важное для себя решение - выдвинулся кандидатом на предварительное голосование БРО партии «Единая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу.- Я очень надеюсь внести свой вклад в развитие и процветание нашей республики. Верю, что Бурятия станет лучше благодаря всем вам. Сила Бурятии - в единстве, - сказал Дашибал Мункожаргалов.На форуме уделили заметное внимание жизни села. Ведь значительная доля жителей региона - это сельчане. Положение на селе неоднозначное: где-то получше, где-то похуже. Некоторые главы сельских районов доложили о ситуации у себя. Например, Селенгинский район - один из самых густонаселенных.Это уверенный район-середняк. Он расположен не так близко к Улан-Удэ, чтобы плотно оказаться в его «гравитационном поле», как Иволгинский. Немало улан-удэнцев даже искренне считают некоторые прилегающие иволгинские села территорией города. Но одновременно его нельзя отнести и к отдаленным районам.И смотрится район очень неплохо. Глава Селенгинского района Станислав Гармаев доложил собравшимся, что два угольных разреза добыли за пять лет более миллиона тонн продукции. Продолжается реализация крупного проекта по строительству тепличного комбината в городе Гусиноозерске.Селенгинцы выращивают зерновые, картофель, овощи, мясо и другую продукцию. Площадь садов за пятилетку выросла в шесть раз - до 193 гектаров. Начали работу 17 новых баз отдыха, два официальных пляжа на Щучьем озере, два туристско-информационных центра и две историко-краеведческих тропы. На базе гусиноозерской ИК-1 открыт цех по глубокой переработке шерсти, в Темнике - цех по переработке облепихи, в Нижнем Убукуне - овощехранилище и т. д. В последние годы продолжали возводить спортплощадки. После модернизации выросла мощность Гусиноозерской ГРЭС.- Благодаря финансовому участию Гусиноозерской ГРЭС в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» построен плавательный бассейн в городе Гусиноозерске, который ежемесячно посещает около 3 тыс. человек разного возраста. Открыты секции плавания и водного поло, - сообщил селенгинский глава.Растут и собственные доходы районного бюджета.Постоянно развивается система образования и в целом работа с подрастающим поколением. Усилено патриотическое воспитание. В центре внимания - здравоохранение, благоустройство, ЖКХ. Жители, предприятия и организации объединились в деле оказании помощи бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, и их семьям. В 2023 году в районе открылся филиал Фонда «Защитники Отечества».Жители по всему Селенгинскому району выдвигают свои предложения, направленные на развитие, и власть их слышит. Например, в настоящее время для райцентра впервые разрабатывается мастер-план. А в текущем году будет благоустроен пляж в Гусиноозерске.Форум, без сомнений, принес пользу региону. Было собрано около 500 предложений.- Да, сегодня посложнее. Да, будет какое-то сдерживание по финансированию, но это относительно наших больших «хотелок». Мы будем работать и над большими, сложными проектами, и над мелкими - над всем, о чем люди говорят «важно», «нужно», - заверил Алексей Цыденов.Он высказал уверенность, что республика справится со всеми вызовами.- Тот лозунг, который я хочу озвучить – «Бурятия, урагшаа!» (Бурятия, вперед! - Прим. ред.), - выступил Алексей Цыденов.- Бурятия, урагшаа! - подхватил лозунг зал вслед за главой.- Привлечь жителей республики к выдвижению предложений по развитию, по улучшению жизни Бурятии - это отличная идея. Думаю, что у многих есть свое предложение. Мне очень нравится данный формат. Это полезное мероприятие, - поделилась участница форума из села Сосново-Озерское Еравнинского района Ульяна Артемьева.Она впервые на таком мероприятии. Участница отметила, что форум подготовлен на высшем уровне, были очень интересные выступления. Все доступно излагается, качественный звук, освещение, слайды.Фото: пресс-служба правительства Бурятии