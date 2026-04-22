В Бурятии пройдет форум креативных индустрий

В пространстве «Хэб-Хаб» прошла встреча председателя правительства Республики Бурятия Алексея Цыденова с представителями креативных индустрий, блогерами и журналистами. Формат мероприятия — открытый диалог. Глава республики анонсировал форум креативных индустрий, который состоится с 21 по 23 мая. Также он рассказал о масштабных мероприятиях лета: международных фестивалях «Алтаргана», «Балет на Байкале» и «Голос кочевников» и гастрофестивале «Амтатай».Еще в 20 веке, когда большие промышленные предприятия стали покидать свои здания в центральных частях городов, в освободившихся пространствах начали открываться галереи, различные клубы. Происходило стихийное наполнение ранее промышленного пространства искусством, а в дальнейшем стало точкой привлечения творческих людей. Хотя сам формат и термин появились намного позже. Но уже тогда начала формироваться сама концепция.Центр креативных индустрий (ЦКИ) — это специализированное пространство и организация, объединяющие культуру, технологии и предпринимательство. Создается, как правило, органами власти для поддержки и развития творческих отраслей экономики.Замысел ЦКИ – формирование экосистемы, где художники, дизайнеры, музыканты, кинематографисты, предприниматели и институты культуры могут взаимодействовать, обмениваться идеями и реализовывать проекты.Основные задачи, которые решает Центр – это поддержка креаторов и бизнесов, то есть помощь авторам и компаниям в креативных сферах — от стартапов до устоявшихся брендов. Включает консультации, обучение, доступ к ресурсам. Развитие культурной экономики региона: стимулирование роста творческих индустрий как сектора экономики, создание рабочих мест, привлечение инвестиций. Содействие в реализации проектов, включая организацию кинопоказов, выставок, музыкальных и театральных мероприятий, создание медиаконтента (документальное кино, видеопроекты). Объединение креативного сообщества, например, проведение форумов, фестивалей, воркшопов, для налаживания связей между специалистами разных направлений (кино, дизайн, музыка, изобразительное искусство и т. д.).ЦКИ помогает продвигать локальную культуру. Повышает привлекательность и узнаваемость региональных творческих продуктов, популяризирует искусство среди жителей.Таким образом, это «точка сборки» для творческих людей и бизнесов. Он помогает превращать идеи в проекты, поддерживает развитие креативной экономики и делает культуру доступнее и популярнее.- Тема создания Центра креативных индустрий стала актуальной сравнительно недавно. Раньше люди развивались самостоятельно, а теперь объединяются в креативные индустрии. Это явление - часть креативной экономики. Мы видим, что она охватывает множество людей, видов деятельности и распределена по всей республике. Она дает возможность начинать бизнес без больших вложений и достигать быстрых результатов. В Бурятии много креативных людей, и у них есть шанс зарабатывать, - обратился к собравшимся глава Бурятии Алексей Цыденов.Глава республики сообщил, что этим летом в бывшем здании Приборостроительного завода заработает Центр креативных индустрий. Напомним, что это один из трех крупнейших ЦКИ на всей территории Дальнего Востока.— Это будет большой промпарк для креативщиков площадью 7000 кв. м. Он запустится уже этим летом. Подразумевается льготная аренда, будет вся необходимая инфраструктура для реализации своих идей и развития, - отметил Алексей Цыденов.В целом под креативные индустрии в России выделено 51 направление деятельности. Но в бурятском Центре будет отобрано 16 приоритетных видов бизнеса.Если в 2025 году вклад креативного сектора в валовой региональный продукт составил 2,2%, а это 11 млрд рублей, то в 2030 году, по прогнозам, будет уже 6% - более 45 млрд рублей. Занятость населения в этой сфере в прошлом году составляла более 33 тыс. человек, а с открытием Центра планируется, что число достигнет до 88 тыс. человек.- На мой взгляд, это работа в удовольствие, когда человек создает что-то интересное. Наша приоритетная задача, чтобы у людей была возможность творить и зарабатывать на этом, - отметил глава.Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» пройдет 20 - 23 мая в Улан-Удэ. Форум проводят Минвостокразвития РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и правительство Республики Бурятия. Мероприятие призвано стимулировать развитие креативных индустрий, презентовать их достижения на глобальном уровне и создать условия для постоянного диалога между государством, бизнесом и творческим сообществом.Это событие станет значимой платформой для обсуждения и развития креативной экономики региона. Форум соберет вместе представителей творческого бизнеса, контент-индустрии, инвесторов, институты развития, экспертов и представителей органов власти. Основная цель мероприятия – стимулировать рост креативной экономики Дальнего Востока, используя творческий потенциал, современные технологии и сотрудничество между различными отраслями.Напомним, в мае прошлого года форум проходил в Якутске. В мероприятии приняли участие более 7 тыс. человек из 39 регионов России и семи зарубежных стран. В ходе форума были подписаны соглашения на сумму более миллиарда рублей, включая экспортный проект компании «Экстра Синема» по открытию 200 кинозалов в Индии.- Для Бурятии и всего Дальнего Востока развитие креативных индустрий – это стратегический выбор. Мы говорим о новой экономике, которая опирается на человеческий капитал, культурное наследие и современные технологии. Креативные индустрии дают возможность талантливым людям зарабатывать, занимаясь любимым делом, в городе, на селе, в любой точке республики. Проведение форума в Улан-Удэ позволит усилить межрегиональное сотрудничество, поддержать региональные творческие команды, развить имеющиеся наработки и создать условия для появления новых конкурентоспособных проектов, ориентированных на российский и международные рынки, – отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.Форум будет состоять из пяти тематических площадок по шести стратегическим сессиям, в которых будет представлено до шести спикеров. Принимают участие 19 регионов ДФО и Арктической зоны РФ.- Подобных форумов по России проходит немало, но наш дальневосточный отличается тем, что он направлен на экономику, то есть привлечение финансирования в проекты. Желающие выступить со своими идеями должны подготовить четкие презентации для потенциального инвестора, на питчинг проекта будет даваться не больше пяти минут. Для этого нужно заранее зарегистрироваться. Пока мы получили около 300 заявок, - отметила директор АНО «Центр креативных индустрий» Наталья Борисова.Среди заявленных спикеров по направлению «кинопроизводство» Федор Бондарчук, Алексей Чадов и Андрей Федяев, продюсер платформы «Кинопоиск».По музыкальному направлению будет представитель «Яндекс Музыка» и организаторы крупнейших фестивалей страны.В сфере моды заключено соглашение с «Озон» на создание дальневосточного мерча (продукция с символикой бренда).Также будут питчинги в сфере туризма, создания турпродукта. Как отметила директор АНО «Центр креативных индустрий» Наталья Борисова, сейчас идет такая тенденция, что можно продавать идею, но она должна быть грамотно упакована. Поэтому в этом направлении будут интересные спикеры.В целом стоит задача привлечь на территорию Дальнего Востока в этом году 3 млрд рублей.- Приедут спикеры, которые могут стать толчком для развития. У вас будет возможность пообщаться и задать свои вопросы разным предпринимателям и именитым спикерам. Это будет обмен идеями, вдохновениями, проектами и новые партнерства, - подчеркнул глава Бурятии.Так как встреча предполагала открытый диалог среди присутствующих, то из зала звучали разные предложения и вопросы.Например, руководитель продюсерского центра «Инсайт» Юлия Урусова предложила создать на базе Центра креативных индустрий целый блог по обучению талантливых и пробивных продюсеров для творческих людей.Прозвучала идея создания государственной организации, которая могла бы обеспечивать качественной техникой для кинопроизводства. Все клипы о Байкале в основном снимаются с иркутской стороны, так как в Бурятии нет необходимого оборудования для качественной съемки.Режиссер и продюсер Булат Цыденешеев предложил создать компанию на территории Бурятии, которая занималась бы кинопрокатом. Как выяснилось, в Казани расписывается вся сетка кинопроката. Поэтому местным кинематографистам очень сложно попасть на экраны собственных кинотеатров.Руководитель этномагазина «Зам» Арюна Цыбикова подняла вопрос о создании единой открытой базы этнической символики для мастеров и художников.Все вопросы и предложения были выслушаны и зафиксированы не только главой, но и министром культуры. Также в диалог включались министр экономики и представители разных креативных проектов города.Как подчеркнул модератор Александр Малханов, предстоящее лето обещает быть богатым на насыщенные события. Он пожелал, чтобы фестивальная программа включала не только масштабные мероприятия, но и локальные события, которые добавят эмоций участникам и гостям. Именно в этом и заключается задача представителей креативных индустрий.