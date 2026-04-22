22.04.2026 в 16:16

Мусорная амнистия

«ЭкоАльянс» запустил спецпредложение для владельцев и арендаторов нежилых помещений
Текст: Макар Захаров
Фото: архив «Номер один»
Содержать гостевой дом, пекарню или пункт выдачи заказов в спальном районе — дело хлопотное. Но одна трудность для многих предпринимателей до сих пор оставалась вне поля зрения, пока не прилетал внушительный счет. Речь о ситуации, когда коммерция движется, мусор выбрасывается в общий бак, а контракт на вывоз остается фантомом. Теперь у представителей «мусорной тени» появилась возможность исправить репутацию абсолютно бесплатно.

Региональный оператор запустил акцию «С чистого листа». Если вы владеете или арендуете помещение, где кипит коммерческая жизнь, но письменного соглашения с регоператором до сих пор нет, то самое время заключить договор.

— Тем, кто сделает это в период действия акции, простят все доначисления за бездоговорное время, — заявили в «ЭкоАльянсе».

Не стоит путать домашнюю платежку в приложении банка с ответственностью бизнеса. По закону соглашение с оператором обязательно для всех юрлиц и собственников объектов, где ведется коммерческая деятельность.

— Услуга по вывозу твердых коммунальных отходов предоставляется на основании публичной оферты до заключения договора в письменной форме, именно поэтому незаключение договора в письменном виде не освобождает от обязанностей, — объясняют специалисты компании.

Показательный пример — сдача туристам частного дома на побережье Байкала. Перечисление денежных средств за «обращение с твердыми коммунальными отходами» по квитанции на имя собственника жилья ситуацию не исправляет. Эксплуатация объекта ради заработка автоматически меняет статус отходов: они становятся коммерческими и требуют отдельного контракта.

— Мы каждый день выявляем случаи бездоговорного и безучетного потребления услуги. К сожалению, очень многие продолжают оставаться в «мусорной тени», — констатирует регоператор.

Попытка сэкономить на официальном контракте в конечном итоге оборачивается для бизнесменов серьезными неприятностями: законодательство недвусмысленно гласит, что только региональный оператор имеет право транспортировать твердые коммунальные отходы на полигон. Выброс мусора «мимо кассы» грозит не просто малоприятной беседой с инспектором, но и серьезным доначислением за весь период деятельности «в тени».

— Данная акция — это реальный шанс начать вести бизнес чисто и честно, — заявили в компании. — Особенно остро вопрос стоит для объектов на природной территории, где экологический контроль строг, а ущерб природе не прощается.

Детали спецпредложения и форма заявки размещены на официальном веб-­ресурсе регионального оператора ekoalyans03.ru. Совершите первый шаг к легализации, и ваш бизнес начнет существование с чистого листа.

Реклама. ООО "Экоальянс" ИНН 3808182124
Erid: 2VfnxwtugAn
