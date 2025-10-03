Общество 03.10.2025 в 10:31

Жители Улан-Удэ жалуются на работу транспорта

Горожане считают, что в столице Бурятии не хватает муниципальных автобусов

Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ жалуются на работу транспорта

Жители микрорайона Исток в соцсетях сообщают о том, что им необходимо добавить автобусы на линию. По словам местных, у автобусов слишком большой интервал движения, из-за этого им приходится ездить в переполненном транспорте.

«Здорово, что теперь в Исток ходит муниципальный автобус, но интервал в 20 минут в час пик — это много. К тому же, если сравнивать с автобусом №10, он и ходит чаще, и сам автобус больше. У нас же невообразимая давка, уже на конечной он набивается полный.

Если бы ходили ещё и маршрутки или муниципальный маршрут 33, тогда хватало бы. Но существующий 33 — это частники, а на их расписание влияет все, когда хочу, тогда работаю.

Поэтому, от лица жителей Истока и квартала Северного просим обратить внимания на эту проблему, и не забывать, что здесь живут такие же люди как в любом другом отдаленном районе», - написала женщина в соцсетях.

Читатели паблика комментируя пост автора, отметили, что «везде транспорта не хватает. Что Левый берег возьми, что Тальцы, что Саянтуй».

 
Фото: "Номер один"

поселок транспорт автобус

