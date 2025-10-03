Общество 03.10.2025 в 13:56

В Бурятию прибыл создатель «Рыбаря»

Военный блогер Михаил Звинчук выступает на медиафоруме
Текст: Карина Перова
В Бурятию прибыл создатель «Рыбаря»
Фото: «Номер один»

В Бурятию прибыл российский военный блогер, автор публикаций в телеграм-канале «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков) Михаил Звинчук. До 2019 года он работал в пресс-службе Минобороны России.

Сегодня гость выступает в Улан-Удэ в качестве спикера на Байкальском медиафоруме. Он передал экземпляры первого графического романа «Халхин-Гол: пылающая степь» (12+).

Команда Рыбаря приурочила работу к годовщине победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией. Книги получили и монгольские школы и библиотеки.

