В Бурятию прибыл создатель «Рыбаря»

В Бурятию прибыл российский военный блогер, автор публикаций в телеграм-канале «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков) Михаил Звинчук. До 2019 года он работал в пресс-службе Минобороны России.

Сегодня гость выступает в Улан-Удэ в качестве спикера на Байкальском медиафоруме. Он передал экземпляры первого графического романа «Халхин-Гол: пылающая степь» (12+).

Команда Рыбаря приурочила работу к годовщине победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией. Книги получили и монгольские школы и библиотеки.