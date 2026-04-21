В Бурятии три туриста погибли при спуске с горы Мунку-Сардык

В Окинском районе Бурятии на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык, по предварительным данным, от переохлаждения погибли три человека. Их личности устанавливаются.

Сообщение о трагедии поступило в ГУ МЧС по РБ от дежурного БРПСС. Подчеркивается, что группа зарегистрирована.

«На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Обстоятельства происшествия уточняются», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.