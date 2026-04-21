Общество 21.04.2026 в 11:48

Жительницу Бурятии развел «ремонтник квартир» из Интернета

Доверчивая женщина лишилась свыше 200 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Жительница села Поселье Иволгинского района Бурятии лишилась свыше 200 тысяч рублей, доверившись объявлению в Интернете. Мужчина связалась там с «ремонтником квартир».

Мужчина пришел к ней в дом, чтобы оценить фронт работ. За свои услуги он попросил 222,5 тыс. рублей. Сельчанка тут же перечислила деньги на его банковский счет. Однако после получения средств мужчина перестал выходить на связь, а заказчица обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска районного отдела полиции задержали 32-летнего афериста в Улан-Удэ. Тот заявил, что не имеет стабильного дохода, перебивается случайными заработками, а чужие деньги потратил на личные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренному ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант помещён в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.

мошенничество МВД

