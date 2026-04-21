Происшествия 21.04.2026 в 12:20

Погибшие при спуске с горы в Бурятии туристы прибыли из Красноярска

Всего в группе было 15 человек
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии следователи СК проводят доследственную проверку по факту гибели от переохлаждения трех туристов при спуске с горы. Выяснилось, что группа в составе 15 человек прибыла из Красноярска.

Предварительно, гости приехали в поселок Монды для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут. Затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, выдвинулись к вершине.

Туристы должны были вернуться обратно 22 апреля к полудню. Однако ночью 21 апреля несколько человек из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек.

После этого они поднялись обратно к месту происшествия. Владелец кафе утром передал сообщение, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей.   

«В настоящее время для проведения первоначальных процессуальных действий к базовому лагерю группы выехал следователь СК для проверки поступившего сообщения и установления всех обстоятельств происшествия», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств гибели туристов.   

