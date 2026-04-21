В Бурятии подвели итоги работы Уполномоченного по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия подвела итоги своей деятельности за 2025 год, обозначив ключевые направления работы, среди которых особое место заняла поддержка военнослужащих и членов их семей, а также системная работа с обращениями граждан.В 2025 году деятельность института уполномоченного по правам человека строилась вокруг нескольких ключевых направлений.Помощь тем, кто служит. Особое внимание уделялось военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям.Диалог с народом. Работа с обращениями граждан, где каждый мог быть услышан и получил помощь в защите своих прав.Открытые двери. Регулярные проверки условий жизни и соблюдения прав человека в местах, где люди временно или постоянно лишены свободы – учреждениях ФСИН, МВД, а также в социальных центрах.Экспертный взгляд. Предоставление компетентных заключений и участие в работе важных совещательных органов.Правовая грамотность. Организация лекций, выступлений в СМИ и других мероприятий, направленных на повышение правовой осведомленности жителей Бурятии.За прошедший год в аппарат Уполномоченного поступило 5185 заявлений. Этот внушительный поток обращений – показатель доверия к институту омбудсмена. Подавляющее большинство вопросов, а это 85,07% (4411 человек), поступило от военнослужащих и их семей, что подчеркивает важность этой работы в текущих условиях.Также значительную часть обращений составили вопросы от осужденных, обвиняемых и подозреваемых (6,4%). Важно отметить, что не ослабевает внимание и к социально уязвимым категориям граждан: безработным, пенсионерам и людям с инвалидностью, на долю которых пришлось 3,9% всех обращений.В 2025 году продолжилась практика межведомственных выездных приемов, ориентированных на военнослужащих и членов их семей. Такие мероприятия, с участием представителей воинских частей, различных ведомств, были проведены в 13 муниципальных образованиях республики, что позволило оперативно решать возникающие вопросы непосредственно на местах.Анализ обращений выявил перечень наиболее актуальных вопросов, волнующих жителей республики.Права в условиях СВО. Сюда вошли вопросы поиска пропавших без вести, увольнения с военной службы, переводов, получения медицинской помощи и своевременного денежного довольствия. Вопросы, связанные с увольнением, переводом или оставлением на службе, решались в тесном сотрудничестве с военным командованием. Несмотря на сложности, положительные результаты достигаются.Условия содержания. Мониторинг соблюдения прав человека в местах временного содержания, следственных изоляторах и исправительных учреждениях.Социальная сфера. Жилищные вопросы, доступ к качественной медицине, проблемы ЖКХ и право на социальное обеспечение.В 2025 году по заказу Уполномоченного Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН продолжил проведение социологического исследования, посвященное мерам поддержки участников СВО и их семей. В опросе приняли участие 975 респондентов.Результаты показали, что в целом люди удовлетворены своей жизнью и смотрят в будущее с оптимизмом.Большинство участников СВО и их близких получают различные виды выплат. Однако, как выявило исследование, осведомленность о положенных льготах и выплатах остается на недостаточном уровне. Почти все респонденты нуждаются в более полной и доступной информации. Наибольшей востребованностью пользуются меры поддержки в сфере образования.Институт Уполномоченного также продолжил практику посещения мест принудительного содержания, включая изоляторы временного содержания, СИЗО и исправительные учреждения. Особое внимание было уделено 19 учреждениям социального обслуживания для несовершеннолетних. Оценивалось качество предоставляемых социально-бытовых, медицинских, психологических, педагогических и правовых услуг. Все отмеченные замечания были оперативно устранены руководством учреждений и республиканским Министерством социальной защиты.Вопросы правового просвещения оставались одним из приоритетов. В 2025 году прошли мероприятия в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи, а также ежегодные олимпиады и конкурсы для школьников и студентов, направленные на повышение правовой культуры молодежи.По всем поступившим обращениям были предоставлены исчерпывающие ответы и уведомления. В ходе рассмотрения обращений проводилась правовая оценка действий должностных лиц и решений органов власти. 1906 обращений (36,76%) были признаны обоснованными, и по ним были приняты меры для устранения выявленных нарушений. 2344 человека (45,21%) получили необходимую консультацию и практическую помощь, которая помогла им самостоятельно защитить свои права.Деятельность Уполномоченного по правам человека и его аппарата в 2025 году была направлена на обеспечение верховенства закона, защиту прав и свобод каждого человека, а также на формирование ответственного правового сознания в обществе – залога стабильного и справедливого будущего республики.