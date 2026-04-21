Общество 21.04.2026 в 11:44

Детские лагеря в Улан‑Удэ проверяют на безопасность

В городе началась подготовка к летнему отдыху школьников
Текст: Елена Кокорина
Детские лагеря в Улан‑Удэ проверяют на безопасность

С 18 мая начнется приёмка пришкольных оздоровительных лагерей, а с 25 мая – загородных. В Администрации Улан-Удэ обсудили их безопасность с участием Комитетов по ГО и ЧС, образования и других ведомств.

 – Безопасность жизни и здоровья детей наша главная цель, поэтому мы регулярно следим за тем, чтобы в детских оздоровительных лагерях всё было надёжно защищено, – сказала начальник отдела общего образования Комитета по образованию Ольга Тумурова.

В летний период планируется работа 45 лагерей с дневным пребыванием, 15 лагерей труда и отдыха, девять муниципальных загородных оздоровительных лагерей с общим охватом более 10,5 тысяч детей.

В детских лагерях устанавливают системы видеонаблюдения и оповещения, обновляют противопожарную защиту и проверяют уличное освещение. В начале каждой смены персонал будет проходить инструктажи по ЧС и технике безопасности, а также отрабатывать учебную эвакуацию.

В этом году в лагере «Берёзка» до начала сезона пройдёт капитальный ремонт ограждения. Остальные загородные лагеря уже огорожены. За порядком на территории всех лагерей будут следить профессиональные охранники и сотрудники Росгвардии. Во время смен будет действовать строгий пропускной режим.

Фото: мэрия города

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
