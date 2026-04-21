Общество 21.04.2026 в 12:37

В Бурятии почтили память погибших милиционеров

Они поплатились жизнью, задерживая вооруженных преступников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Иволгинском районе Бурятии сотрудники полиции, ветераны, члены общественного совета, а также родственники и коллеги собрались у мемориала «Высота», чтобы вспомнить милиционеров, погибших при выполнении служебных обязанностей. Этот памятник установлен в честь Павла Бураева и Александра Пежемского, которые 21 апреля 1995 года погибли во время перестрелки с вооружёнными дезертирами. Тогда милиционеры, рискуя жизнью, обезвредили преступников, но двое из них получили смертельные ранения.

На митинге выступили представители полиции и общественного совета. Они подчеркнули, что память о погибших героях будет жить вечно, а их подвиг - это пример для всех, кто служит в органах. Особую благодарность выразили семьям погибших за их мужество и терпение.

В завершение церемонии все присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили к мемориалу венки и живые цветы.

Фото: полиция РБ

Теги
память

Все новости

В Бурятии скоро запустят «дачные» электрички
21.04.2026 в 12:41
В Бурятии почтили память погибших милиционеров
21.04.2026 в 12:37
Погибшие при спуске с горы в Бурятии туристы прибыли из Красноярска
21.04.2026 в 12:20
В Бурятии подвели итоги работы Уполномоченного по правам человека
21.04.2026 в 12:07
Жительницу Бурятии развел «ремонтник квартир» из Интернета
21.04.2026 в 11:48
Детские лагеря в Улан‑Удэ проверяют на безопасность
21.04.2026 в 11:44
В Бурятии три туриста погибли при спуске с горы Мунку-Сардык
21.04.2026 в 11:08
Предприятие из Питера судится с несостоявшимся водителем трамвая из Улан-Удэ
21.04.2026 в 11:02
Забайкалец обокрал магазин в Улан-Удэ, чтобы модно приодеться
21.04.2026 в 10:46
Интеллектуальный триумф
21.04.2026 в 10:46
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru