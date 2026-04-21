В Бурятии почтили память погибших милиционеров

В Иволгинском районе Бурятии сотрудники полиции, ветераны, члены общественного совета, а также родственники и коллеги собрались у мемориала «Высота», чтобы вспомнить милиционеров, погибших при выполнении служебных обязанностей. Этот памятник установлен в честь Павла Бураева и Александра Пежемского, которые 21 апреля 1995 года погибли во время перестрелки с вооружёнными дезертирами. Тогда милиционеры, рискуя жизнью, обезвредили преступников, но двое из них получили смертельные ранения.

На митинге выступили представители полиции и общественного совета. Они подчеркнули, что память о погибших героях будет жить вечно, а их подвиг - это пример для всех, кто служит в органах. Особую благодарность выразили семьям погибших за их мужество и терпение.

В завершение церемонии все присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили к мемориалу венки и живые цветы.

