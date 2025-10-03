Житель Бурятии наказал работодателей за приобретенные болезни

Житель республики с 2007 года работал проходчиком в одной из золотодобывающих компаний. В 2014 году он устроился в другую организацию, где также трудился проходчиком до недавнего времени. За долгие годы работы под землей мужчина заработал профессиональные заболевания.

С 2007 по 2014 гг. он работал проходчиком с полным рабочим днем под землей в одной компании, в период с 2014 работает вахтовым методом в другой.

Работа протекала во вредных условиях труда. В 2025 году ему установили утрату трудоспособности в размере 20% и 10% на основании актов о случае профессионального заболевания.

В результате полученного профессионального заболевания, приобретенного в период работы, мужчина чувствует постоянную боль при дыхании, у него болят суставы, кости, беспокоит постоянный кашель, резкая боль в грудине, он не может выполнять интенсивные и простые движения.

«Невозможно полноценное общение с окружающими родными и близкими - женой, детьми, друзьями, соседями. Кроме того, на его иждивении находятся трое несовершеннолетних детей», - отмечается в материалах дела.

Со своих бывших работодателей мужчина требовал взыскать по 700 000 и 600 000 рублей соответственно.

Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал компенсацию морального вреда за вред, причиненный здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей в размере 152 600 руб. и 247 360 руб.

Фото: "Номер один"