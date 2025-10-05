Улан-удэнский педагог получила звание «Заслуженный учитель России»

Учитель русского языка и литературы школы №49 Улан-Удэ Ольга Алагуева удостоена почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Педагогический стаж Ольги Лазаревны насчитывает почти 40 лет — она начала работать в школе после окончания БГПИ им. Доржи Банзарова в 1985 году.За годы работы она подготовила более 15 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Ее ученики регулярно становятся победителями и призерами олимпиад, научных конференций и интеллектуальных турниров.Ольга Алагуева делится своим опытом с коллегами, проводя открытые уроки, мастер-классы и семинары, в том числе на федеральных площадках. Ее профессиональное мастерство также отмечено победами в многочисленных педагогических конкурсах.Фото: Правительство Бурятии