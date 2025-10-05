Общество 05.10.2025 в 13:57

Улан-удэнский педагог получила звание «Заслуженный учитель России»

Ольга Алагуева из школы №49 готовит стобалльников по ЕГЭ
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Улан-удэнский педагог получила звание «Заслуженный учитель России»
Учитель русского языка и литературы школы №49 Улан-Удэ Ольга Алагуева удостоена почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Педагогический стаж Ольги Лазаревны насчитывает почти 40 лет — она начала работать в школе после окончания БГПИ им. Доржи Банзарова в 1985 году.

За годы работы она подготовила более 15 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Ее ученики регулярно становятся победителями и призерами олимпиад, научных конференций и интеллектуальных турниров.

Ольга Алагуева делится своим опытом с коллегами, проводя открытые уроки, мастер-классы и семинары, в том числе на федеральных площадках. Ее профессиональное мастерство также отмечено победами в многочисленных педагогических конкурсах.

Фото: Правительство Бурятии

Теги
учитель

Все новости

Улан-удэнский педагог получила звание «Заслуженный учитель России»
05.10.2025 в 13:57
Бурятию накроет шторм с мокрым снегом
05.10.2025 в 13:52
Около 70% пастбищ Монголии деградировали
05.10.2025 в 13:43
В Улан-Удэ сгорел торговый павильон из-за короткого замыкания
05.10.2025 в 12:32
Владимир Павлов багшанарые амаршалба
05.10.2025 в 11:19
Председатель Хурала Бурятии поздравил учителей с праздником
05.10.2025 в 09:00
«Для нас не существует срока давности»
05.10.2025 в 08:00
Полицейские разгромили улан-удэнский Лас-Вегас
05.10.2025 в 07:00
В Бурятии автомобиль угодил под поезд
04.10.2025 в 14:22
В Бурятии тариф снова подрастет
04.10.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Председатель Хурала Бурятии поздравил учителей с праздником
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, работники системы образования!
05.10.2025 в 09:00
«Для нас не существует срока давности»
Главный сыщик Бурятии рассказал, на что идут преступники, чтобы избежать наказания
05.10.2025 в 08:00
Полицейские разгромили улан-удэнский Лас-Вегас
Силовики накрыли очередную сеть подпольных казино в столице Бурятии
05.10.2025 в 07:00
В Бурятии учителя целого района остались без зарплаты
Задолженность погасили после вмешательства прокуратуры
04.10.2025 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru