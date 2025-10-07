В Улан-Удэ юный наркоман схоронился в овраге на набережной

На набережной в Улан-Удэ вечером сотрудники Росгвардии обратили внимание на 17-летнего подростка, который прятался за деревьями в небольшом овраге. Они проехали мимо, а затем незаметно подошли к юноше, чтобы узнать причины его подозрительного поведения.

Молодой человек заметно занервничал, сообщил неверные данные о себе. После его задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что у жителя Тарбагатайского района при себе была спрессованная масса серо-бурого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли.

«Результаты экспертизы показали, что найденная масса является наркотическим веществом растительного происхождения весом более 3 граммов. Сам же задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.