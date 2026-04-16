Общество 16.04.2026 в 13:49

Мошенники обманули жителей Монголии почти на 600 миллиардов

Киберпреступления захлестнули страну
Текст: Иван Иванов
В Монголии формируется тревожная ситуация: значительная доля населения оказалась в долговой ловушке. Почти каждый четвертый житель вынужден оформлять новые кредиты, чтобы закрыть прежние обязательства. Дополнительное давление создает рост мошенничества — за последний год злоумышленники похитили у граждан огромную сумму в 592,8 миллиарда. Как сообщает информационный портал Монцамэ, проблема приобретает все более масштабный характер и вызывает серьезную обеспокоенность.

Многие люди идут на крайние шаги: используют детские накопления, закладывают жилье, оформляют займы всеми возможными способами, а также перечисляют деньги заранее за товары и услуги, которые в итоге не получают. По данным исследований, ситуация остается критической — каждый четвертый гражданин вынужден брать новый кредит для погашения старых долгов.

В последние годы рост доходов, повышение уровня жизни и благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках способствовали увеличению числа краткосрочных, пенсионных и потребительских кредитов среди населения. Однако это привело к новой проблеме: из-за высокой закредитованности у людей усиливается стремление быстро заработать. Именно этим активно пользуются финансовые мошенники.

Схемы обмана становятся все более сложными. В последнее время преступники все чаще спекулируют на теме кредитной истории. Людям с просрочками становится труднее получить новые займы, и этим пользуются аферисты. В социальных сетях появляются группы, обещающие «улучшить кредитный рейтинг» или «помочь оформить кредит под залог». В процессе они требуют предоставить персональные данные, сведения о кредитной истории, банковские документы и информацию из государственных систем. После этого на жертву подобный откровенности навешиваются кредиты.

