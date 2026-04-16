Любовь к сливам привела 77-летнюю жительницу Бурятии на операционный стол

В Бурятии 77-летняя женщина попала под нож хирургов, съев тарелку слив. После поедания плодов в ее желудке образовался камень размером около 10 см – фитобезоар.

Пациентка поступила в РКБ имени Семашко в марте. Этот случай стал третьим за три месяца, что вызывает обеспокоенность врачей. Напомним, ранее люди оказывались на операционном столе из-за хурмы.

«Раньше такие образования встречались крайне редко, последний фитобезоар мы удаляли лет пять-шесть назад. Но в этом году настоящая череда: сначала в январе прооперировали мужчину, в феврале – женщину. Так называемый закон парных случаев – хирургическая примета. В марте же, когда поступила очередная пациентка, мы были крайне удивлены», - рассказал врач-хирург Баир Хабинов.

Ранее пенсионерка перенесла операцию по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. В сливе содержится клетчатка. Это, в сочетании со сниженной моторикой желудка, привело к формированию плотного образования.

«Эндоскописты предприняли попытку удалить фитобезоар эндоскопическим путем, однако операция оказалась безуспешной. Поэтому было принято решение о проведении операции в хирургическом отделении, однако в этот раз форма и размеры образования позволили выполнить миниинвазивное вмешательство – лапароскопическую гастротомию, удаление безоара», - рассказали в РКБ.

Подчеркивается, что хирургическое вмешательство прошло благополучно. И послеоперационный период продлился без осложнений.