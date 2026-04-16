Житель Улан-Удэ поплатился за доброту

Житель Улан-Удэ возвращался с отдыха на своем автомобиле. По пути следования домой он заметил мужчину, который шел пешком. Автовладелец предложил довезти его до нужного места, пешеход согласился и сел в автомобиль.

Пассажир быстро освоился в чужой машине: открыл левую заднюю дверь автомобиля и выбросил на дорогу мусор, который был в машине – упаковочные обертки от коробок.

Эти действия увидел хозяин авто и сделал пассажиру замечание, потребовал не делать так. В ответ мужчина услышал нецензурную брань. Водитель решил распрощаться с обнаглевшим пассажиром – он остановился возле автоцентра и потребовал освободить его машину.

Пассажир в ответ лишь продолжал костерить водителя, а потом неожиданно, со всего размаха, ударил его по лицу, оставив на память о себе обширный кровоподтек и ссадины на лице.

Автовладелец позднее обратился в Октябрьский районный суд с иском к своему обидчику по статье «Хулиганство». Однако мужчины помирились. Агрессивный пассажир принес извинения и загладил нанесенный моральный вред.





Фото: "Номер один"