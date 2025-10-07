Общество 07.10.2025 в 15:12

Жительница Бурятии заплатит 60 тысяч за фиктивную регистрацию

Пятерых человек она прописала в доме непригодном для жилья
Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Кяхтинского района Бурятии обвинила 47-летнюю жительницу Кяхты в фиктивной регистрации. Женщина прописала в своем доме, в котором не было ни окон, ни полов, сразу нескольких гражданин.

- Установлено, что в прошлом году подсудимая с целью оказания гражданам, проживающим за пределами республики, помощи при ввозе автомобилей в Российскую Федерацию, фиктивно регистрировала их в принадлежащем ей доме. Однако, указанное помещение не пригодно для проживания, поскольку в нем отсутствуют окна и полы. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

