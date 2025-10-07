В Бурятии более 100 единиц спецтехники ввели в режим повышенной готовности

В связи с осадками, мокрым снегом и понижением температуры в Бурятии создаются опасные условия для движения. Чтобы обеспечить безопасность на региональных дорогах и оперативно устранить последствия непогоды, в настоящее время 162 единицы спецтехники по всей республики находятся в режиме повышенной готовности.

- Рекомендуем автомобилистам переобуть автомобили в зимнюю резину. Летние шины при температуре ниже +5°C теряют сцепление с дорогой, что значительно увеличивает риск аварий. Соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров и выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям. Дорожные службы работают в усиленном режиме, но безопасность на дороге зависит от каждого участника движения, - предупредили в минтрансе республики.

При столкновении со сложными дорожными условиями на региональных дорогах можно позвонить по круглосуточному телефону в Ситуационный центр Бурятрегионавтодора 8 (3012) 55-20-55.

Фото: Номер один