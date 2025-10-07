Общество 07.10.2025 в 16:47

В Бурятии более 100 единиц спецтехники ввели в режим повышенной готовности

Это связано с ухудшением погодных условий
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии более 100 единиц спецтехники ввели в режим повышенной готовности

В связи с осадками, мокрым снегом и понижением температуры в Бурятии создаются опасные условия для движения. Чтобы обеспечить безопасность на региональных дорогах и оперативно устранить последствия непогоды, в настоящее время 162 единицы спецтехники по всей республики находятся в режиме повышенной готовности.

- Рекомендуем автомобилистам переобуть автомобили в зимнюю резину. Летние шины при температуре ниже +5°C теряют сцепление с дорогой, что значительно увеличивает риск аварий. Соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров и выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям. Дорожные службы работают в усиленном режиме, но безопасность на дороге зависит от каждого участника движения, - предупредили в минтрансе республики.

При столкновении со сложными дорожными условиями на региональных дорогах можно позвонить по круглосуточному телефону в Ситуационный центр Бурятрегионавтодора 8 (3012) 55-20-55.

Фото: Номер один

Теги
дороги

Все новости

В Улан-Удэ ужесточили наказание экс-заместителю главврача перинатального центра
07.10.2025 в 17:56
В Улан-Удэ ТГК-14 завершает ремонт повреждённых участков дорог
07.10.2025 в 17:22
«Сын плакал от боли, а воспитатель не позвонила мне»
07.10.2025 в 17:14
В Бурятии бизнесмена и нотариуса осудили за 112 преступлений
07.10.2025 в 16:58
В Бурятии более 100 единиц спецтехники ввели в режим повышенной готовности
07.10.2025 в 16:47
Жительница Бурятии заплатит 60 тысяч за фиктивную регистрацию
07.10.2025 в 15:12
В Бурятии скончался талантливый мастер Баир Рабданов
07.10.2025 в 14:33
В Улан-Удэ автомобиль развернулся через двойную сплошную и сбил пенсионерку
07.10.2025 в 13:04
Пять лет колонии получил пьяный гонщик из Улан-Удэ
07.10.2025 в 12:20
В Улан-Удэ юный наркоман схоронился в овраге на набережной
07.10.2025 в 12:15
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Улан-Удэ ТГК-14 завершает ремонт повреждённых участков дорог
На данный момент благоустроено более 95% участков
07.10.2025 в 17:22
«Сын плакал от боли, а воспитатель не позвонила мне»
Мальчик сломал позвоночник в детсаду под Новосибирском
07.10.2025 в 17:14
Жительница Бурятии заплатит 60 тысяч за фиктивную регистрацию
Пятерых человек она прописала в доме непригодном для жилья
07.10.2025 в 15:12
В Улан-Удэ юный наркоман схоронился в овраге на набережной
Его заметили росгвардейцы
07.10.2025 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru