Общество 07.10.2025 в 17:14
«Сын плакал от боли, а воспитатель не позвонила мне»
Мальчик сломал позвоночник в детсаду под Новосибирском
Текст: КП-Новосибирск
В суд передано дело воспитателя одного из детсадов Новосибирской области. Как сообщает КП-Новосибирск, женщину обвинили в том, что семилетний мальчик получил перелом позвоночника. ЧП произошло 6 марта: как уверяет Олеся, мама ребенка, она пришла на утренник к сыну, и увидела, что с ним произошло что-то неладное.
- Саша стоит переодетый, весь бледный, скованный, - вспоминает женщина. – Спрашиваю: «Саша, все хорошо?», он мне: «Да, мам, все нормально». Но я, как мать, сразу поняла – что-то не так.
На празднике мальчик, со слов матери, почти не танцевал. А после концерта и вовсе схватил маму за руку и стал просить: «Мама, нас сейчас хотят фотографировать, уходим отсюда, уходим быстро-быстро!».
Только в раздевалке мальчик рассказал маме, что случилось.
- Саша показал на окно и, плача, сказал: «Вот с той беседки я упал». Оказалось, во время прогулки четверо мальчишек, предоставленных самим себе, забирались на крышу беседки. Когда сын залез, ему стало страшно, он попытался слезть и сорвался спиной вниз, - рассказала КП-Новосибирск Олеся. – Он плакал, ему было больно, мальчишки его успокаивали. Потом пошел в беседку и снова плакал там.
Воспитательница заявила Олесе, что не видела плачущего Сашу.
- Могла и не видеть: ребенок часто рассказывал, что воспитательница много сидит в телефоне и смотрит видеоролики, даже детям показывает. Так что, возможно, смотрела в телефон, либо болтала с кем-то, - говорит женщина.
Но на этом история не закончилась. После прогулки, когда дети сели обедать, Сашу начало тошнить прямо за столом.
- Подошла воспитательница и спросила: «Саша, тебе что, плохо? Ты подавился? Принесите ему другой супчик», - рассказывает мама мальчика. – Ребенка, которого тошнило, уложили спать! А если бы его во сне снова вырвало?
Мальчик, со слов женщины, просил воспитательницу связаться с Олесей: «Пожалуйста, позвоните маме, мне нужно ей кое-что сказать». Но просьбу ребенка никто не выполнил, и в итоге в больнице мальчик оказался только вечером, когда его забрала мама.
КТ показало компрессионный перелом двух позвонков и сотрясение мозга. Шесть месяцев Саша провел в корсете, ему было запрещено сидеть. Все лето он не мог кататься на велосипеде и играть с друзьями. Впереди – два года ограничений на любые физические нагрузки.
- Ребенок на полгода выпал из жизни, - рассказывает мама. – А виновная до сих пор работает с детьми.
А что детсад? Перед Олесей никто не извинился.
- «Удобное» совпадение в этой истории, что камеры видеонаблюдения, по словам директора школы, к которой относится детсад, именно в тот день не работали «по техническим причинам», – говорит Олеся.
Теперь в этой истории разбирается Следственный комитет. На воспитательницу завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Первое судебное заседание назначено на 7 октября. Олеся настроена решительно.
- Я не сдамся, - заявляет женщина. – Они думают, что все забудется? Мой ребенок остался без здоровья, а они как ни в чем не бывало продолжают работать. Это несправедливо!
