В Улан-Удэ ТГК-14 завершает ремонт повреждённых участков дорог

В Улан-Удэ работы по восстановлению дорожного покрытия после земляных работ находятся на финальной стадии. Как сообщили в мэрии, на данный момент благоустроено более 95% участков – 141 из 144.Ремонт дорог проводится в связи с тем, что в рамках подготовки к отопительному сезону ТГК-14 проводила работы на теплосетях. В ходе ремонта, гидравлических испытаний и аварийных ситуаций дорожное покрытие на ряде участков города пострадало.Напомним, ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил восстановить благоустройство на месте земляных работ до начала холодов.– Все земляные работы должны быть завершены в срок, и ордера закрыты! – потребовал мэр на одном из совещаний.На сегодняшний день ремонт завершён в Октябрьском районе на 62 участках, в Железнодорожном районе – на 47 участках, в Советском районе – на 32 участках.Работы проведены на улицах Жердева, Шумяцкого, Куйбышева, Мерецкого, Ленина, Смолина и многих других. Полностью завершить восстановительные работы ТГК-14 обязаны до конца октября.