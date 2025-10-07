Общество 07.10.2025 в 17:22

В Улан-Удэ ТГК-14 завершает ремонт повреждённых участков дорог

На данный момент благоустроено более 95% участков
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ТГК-14 завершает ремонт повреждённых участков дорог
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ работы по восстановлению дорожного покрытия после земляных работ находятся на финальной стадии. Как сообщили в мэрии, на данный момент благоустроено более 95% участков – 141 из 144.

Ремонт дорог проводится в связи с тем, что в рамках подготовки к отопительному сезону ТГК-14 проводила работы на теплосетях. В ходе ремонта, гидравлических испытаний и аварийных ситуаций дорожное покрытие на ряде участков города пострадало. 

Напомним, ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил восстановить благоустройство на месте земляных работ до начала холодов.

– Все земляные работы должны быть завершены в срок, и ордера закрыты! – потребовал мэр на одном из совещаний. 

На сегодняшний день ремонт завершён в Октябрьском районе на 62 участках, в Железнодорожном районе – на 47 участках, в Советском районе – на 32 участках.

Работы проведены на улицах Жердева, Шумяцкого, Куйбышева, Мерецкого, Ленина, Смолина и многих других. Полностью завершить восстановительные работы ТГК-14 обязаны до конца октября.
