В Бурятии 15-летний мотоциклист пострадал от неуступчивого водителя

Вечером в районе Бурятии произошло ДТП по вине водителя иномарки, который нарушил ПДД, не уступив дорогу мотоциклисту. Их столкновение случилось на ул. Рукавишникова в г. Кяхта.

- 30-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «Рэйсер», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 15-летний водитель мотоцикла, не имеющий прав, и его 18-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ