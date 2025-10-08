Прокурор Бурятии лично пришел в суд, чтобы защитить права улан-удэнцев

Победой прокуратуры закончилась судебная тяжба по поводу многоквартирного дома №10 по ул. Балдынова в Улан-Удэ. Здание признали аварийным, однако расселять жильцов чиновники не спешили, решив, что они могут подождать еще несколько лет.«Нормативный срок эксплуатации дома исчерпан. Физический износ конструкций дома – 70%. В здании выявлены следы гниения, разрушения перекрытий, трещины на стенах, уклон пола и другие дефекты и повреждения. Однако, в нарушение статьи 32 Жилищного кодекса РФ, администрация Улан-Удэ установила срок расселения граждан до конца 2032 года», - рассказали о сложившейся ситуации в прокуратуре Бурятии.Оспаривать решение мэрии надзорщикам пришлось в суде. Рассмотрев материалы дела, Железнодорожный райсуд встал на сторону прокуратуры и установил новый срок расселения жильцов аварийного дома - до конца 2026 года.Не согласившись с вердиктом Фемиды, мэрия подала апелляционную жалобу. 6 октября ее рассмотрел Верховный суд Бурятии. На заседание пришел лично прокурор республики Михаил Филичев.«Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения», - сообщили по итогам заседания в прокуратуре.