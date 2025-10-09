Общество 09.10.2025 в 10:39

Сбербанк начал сокращать персонал из-за искусственного интеллекта

В банке называют это «оптимизацией»
Текст: Иван Иванов
Сбербанк начал сокращать персонал из-за искусственного интеллекта

В Сбербанке мощная волна сокращений ИТ-специалистов. Под нее попадают разработчики, аналитики, тестировщики и другие. Сотрудникам «оптимизацию» объясняют внедрением ИИ. Об этом сообщил портал Cnews.ru. 
С некоторыми разрывают договоры по соглашению сторон, с другими договариваются на выплату двух-трех окладов.
Как выяснил CNews, в Сбербанке происходит сокращение ИТ-специалистов. Касается это как сотрудников головного офиса, так и дочерних предприятий банка в регионах. Об этом CNews рассказали пять сотрудников Сбербанка, кроме того, информацию подтвердил один из топ-менеджеров дочернего предприятия банка.
Под удар попадают специалисты от джунов до руководителей команд разных специальностей.

Telegram-канал «Профсоюз работников IT», который написал о сокращениях в Сбербанке в начале октября, приводит цифры в 20-25% сотрудников, которые попадут под сокращения. По его данным, запланированы три волны увольнений: первая прошла летом, вторая идет сейчас, третья ожидается в конце года.
«Есть отделы, в которых сокращения касаются всех сотрудников кроме руководителя и одного-двух ключевых специалистов, есть отделы, которые сокращаются полностью», — рассказал CNews действующий ИТ-специалист Сбербанка.

По словам отдельных сотрудников банка, сокращения могут коснуться более 5 тыс. человек. Всего в Сбербанке работают около 40 тыс. ИТ-специалистов.
«Топ-менеджеры Сбербанка говорят, что это не сокращения а, "оптимизация"», — рассказал CNews ИТ-специалист банка. По словам многих сотрудников, сокращения объясняют внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы и процессы разработки.

«На бумаге внедрение ИИ должно помочь выполнять рутинные операции, но на деле никакого позитивного эффекта нет, только гонка с препятствиями, чтобы отчитаться о внедрении искусственного интеллекта в процессы», — отмечает другой собеседник.
Но я не верю, что это из-за ИИ, на самом деле банк сокращает расходы», — говорит третий ИТ-специалист.

Сбербанк предлагает сотрудникам переводиться в другие дочерние компании банка, однако собеседники CNews сообщили изданию, что им отказали в трудоустройстве после собеседований.
В Сбербанке опровергают информацию о массовых сокращениях. «Сбербанк не планирует сокращать команду, — утверждают там. — Мы регулярно пересматриваем структуру и оптимизируем функции за счет автоматизации и внедрения AI в процессы».

Сейчас у банка открыто около 4 тыс. открытых позиций, добавили представители Сбербанка. Профсоюз сообщил, что сотрудников пытаются уволить по сокращению сторон. «Меня пытались прогнуть на условия по собственному желанию», — подтверждает один из собеседников CNews в Сбербанке. По его словам, с теми, кто может договориться на другие условия, прощаются на условиях выплаты двух-трех окладов. Предлагают также сохранение годовой премии.

По мнению директора по персоналу ИТ-экосистемы «Лукоморье» Александра Аверина, компании сокращают персонал из-за общей сложной экономической ситуации в стране и высокой стоимости ИТ-персонала. В сентябре 2025 г., по данным Forbes, Сбербанк занял первое место в рейтинге самых прибыльных компаний России. Чистая прибыль банка по итогам 2025 г. увеличилась почти на 5%, до 1,58 трлн руб.

