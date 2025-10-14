Общество 14.10.2025 в 06:00

В Улан-Удэ ломбарды озолотились на росте спроса

Жители Бурятии все чаще закладывают золотые украшения
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ ломбарды озолотились на росте спроса
Фото: архив «Номер один»
К концу 2025 года число граждан, закладывающих ювелирные украшения в ломбардах, вырастет на треть из-за подорожания золота и ухудшения экономического положения населения. В Бурятии официально работает девять ломбардов, в прошлом году было десять. Число их клиентов в республике в первом полугодии 2025 года сократилось с 4556 человек до 4385. Одновременно выросла общая задолженность клиентов - с 66,2 млн до 70,3 млн рублей. Об этом свидетельствует последняя имеющаяся статистика, предоставленная Отделением Национального банка по РБ СГУ Центробанка.

Золотое время 

Между тем с июля ситуация сильно изменилась, поскольку, как рассказал один из менеджеров улан-удэнского ломбарда, спрос на услуги заметно вырос.

- Банки с лета начали отказывать в потребительских кредитах и обнулять либо уменьшать лимиты по картам. Число отказов в кредитовании растет. Цены повышаются, а доходы не увеличиваются, поэтому к нам и пошли люди. Плюс выросли цены на золото - до 10 тыс. рублей за 999-ю пробу, что увеличивает размеры займа. Соответственно, заложив одно ювелирное изделие, например, небольшое кольцо без камня, клиент может получить 20 - 30 тыс. рублей, которых ему хватит до зарплаты, - рассказывает о новой тенденции менеджер известной сети в Бурятии.

По его словам, основную прибыль приносят не продажи золота, поскольку чаще всего оно выкупается. А проценты, которые платит человек за заем под залог золотых изделий. Схема простая и прозрачная - ломбарды заинтересованы прежде всего в том, чтобы человек снова вернулся, а золото не шло в переплавку. Тогда и создается хорошая клиентская база.

Как отмечает менеджер, многих клиентов они знают хорошо. Например, несколько лет назад от них ушла большая группа старых клиентов. Сейчас пришли новые — те, кто имеет проблемы с получением кредитов, в основном бюджетники и пенсионеры.

Рынок прирастет бедными 

К концу 2025 года число клиентов, закладывающих ювелирные украшения в ломбардах, вырастет на треть из-за снижения кредитных ставок, роста курса доллара и подорожания золота. Такое мнение высказал Газете.ру эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

- Вероятнее всего, мы увидим во второй половине года небольшое снижение кредитных ставок и одновременно рост курса доллара, а с ним и рублевых цен на золото. Это значит, что россиянам станет проще брать займы, в том числе под залог ювелирных изделий, — пояснил Селезнев.

По его мнению, сочетание этих факторов может вызвать бум в ломбардах, особенно ближе к зиме, когда у граждан традиционно возрастают расходы. Сумма выданных займов под залог украшений может вырасти на 30% и более, прогнозирует он. При этом вырастет не только объем выдач, но и число заемщиков, ожидает он.

По данным Центробанка России, в 2024 году ломбарды выдали россиянам займы на 302 млрд рублей — это на 25% больше, чем в 2023 году. Совокупная прибыль ломбардов выросла на 73% - до 8,8 млрд рублей.

94% ссуд выдавалось под залог золотых украшений. Количество заключенных договоров за год существенно не изменилось, оставшись на уровне 16,6 млн. В ЦБ объясняют рост объема выдач при неизменном количестве займов возросшей ценой золота.

В Бурятии ломбарды дают возможность быстро получить деньги в тех ситуациях, когда они очень необходимы. Также они выполняют важную функцию под залог ценного имущества — золота или автомобилей. Безусловно, это весьма удобно для людей, у кого сложная кредитная история и занять денег им больше негде.

Но процент в ломбардах заметно выше. Ежедневно на сумму займа начисляется, как правило, 0,2 - 0,3%, и процент может увеличиваться в зависимости от срока выдачи. А при невозврате есть риск потери заложенного имущества. Именно поэтому идти в ломбард следует только в исключительных случаях и лишь имея возможность позже выкупить свое золото. В противном случае это просто грабеж.
