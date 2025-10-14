В Бурятии сестра «спасая» брата, попала под суд

Жительница Еравнинского района Бурятии попала под суд желая выгородить своего брата. Дав ложные показания, она должна будет заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

- Судом установлено, что в июне прошлого года женщина была свидетелем по уголовному делу по обвинению её брата в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Желая помочь ему избежать конфискации автомобиля, она обманула дознавателя, сказав, что купила эту машину у своего брата, а после представила фиктивный договор купли-продажи, - рассказали в прокуратуре республики.

В суде показания женщины были опровергнуты другими доказательствами. Ее брат был признан виновным. Ему назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Также по решению суда конфискованы автомобили «Тойота Камри» и «Тойота Премио».

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Фото: loon.site