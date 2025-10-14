Общество 14.10.2025 в 10:39

В Бурятии сестра «спасая» брата, попала под суд

Она дала ложные показания, чтобы избежать конфискации автомобиля
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сестра «спасая» брата, попала под суд

Жительница Еравнинского района Бурятии попала под суд желая выгородить своего брата. Дав ложные показания, она должна будет заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

- Судом установлено, что в июне прошлого года женщина была свидетелем по уголовному делу по обвинению её брата в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Желая помочь ему избежать конфискации автомобиля, она обманула дознавателя, сказав, что купила эту машину у своего брата, а после представила фиктивный договор купли-продажи, - рассказали в прокуратуре республики.

В суде показания женщины были опровергнуты другими доказательствами. Ее брат был признан виновным. Ему назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Также по решению суда конфискованы автомобили «Тойота Камри» и «Тойота Премио».

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Фото: loon.site

Теги
ложные показания

Все новости

В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
14.10.2025 в 11:46
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд
14.10.2025 в 11:45
В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав
14.10.2025 в 11:28
В Улан-Удэ автоледи сбила 51-летнего пешехода
14.10.2025 в 11:05
Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь
14.10.2025 в 11:03
Инфляция в Монголии выросла за год с 5,5 до 9 процентов
14.10.2025 в 10:58
В Бурятии сестра «спасая» брата, попала под суд
14.10.2025 в 10:39
Солдат из Бурятии «вернулся домой» спустя 82 года
14.10.2025 в 10:19
Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты
14.10.2025 в 10:11
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
14.10.2025 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
Она оплачивала электроэнергию по тарифам, установленным для бытовых нужд
14.10.2025 в 11:46
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд
Простые добавки к чаю помогут укрепить иммунитет
14.10.2025 в 11:45
Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь
Всего благотворители собрали почти 141 тыс. рублей
14.10.2025 в 11:03
Инфляция в Монголии выросла за год с 5,5 до 9 процентов
Цены в стране растут на все, особенно на продукты
14.10.2025 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru