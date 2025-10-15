Общество 15.10.2025 в 16:07

В Бурятии перестали покупать шоколад

Сладкий продукт по-прежнему продается по завышенным ценам
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
В торговле шоколадом зафиксировали резкое падение спроса, несмотря на почти двухкратное снижение цен на какао-бобы и замену сырья более дешевыми растительными аналогами. В Улан-Удэ цены на шоколад выросли на 80% за два года. Так шоколадная плитка «Milka» поднялась в цене со 100 рублей до 180 рублей, при этом уменьшившись в весе с 90 до 85 граммов. Производители и продавцы ранее объясняли скачок цен ростом мировых цен на какао-бобы. 

При этом как сообщает РБК, несмотря на недавнее снижение фьючерсов на какао вдвое с декабрьского пика, шоколадные фабрики продолжают работать с запасами, закупленными на пике цен. В итоге после падения цен на какао-масло в 2025 году переработка бобов стала нерентабельной по сравнению с использованием других растительных аналогов.

Пока не будет израсходованы запасы старого урожая, про недорогой шоколад можно забыть. 

Добавим, что меньше есть шоколада стали не только у нас. Так, в Северной Америке продажи шоколадных конфет за год рухнули на 21%.
Главный редактор: А.А. Субботин
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО "Тори-пресс"
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
