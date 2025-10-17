Общество 17.10.2025 в 21:27

В Бичуре увековечили память казаков-основателей

Почетным гостем мероприятия стал председатель Народного Хурала Владимир Павлов
В Бичуре увековечили память казаков-основателей
Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала Республики Бурятия

В селе Бичура Республики Бурятия состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь казаков-основателей Бичурской станицы. В мероприятии принял участие Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов. 

Мемориальная доска установлена в знак глубокой благодарности нынешнего поколения казакам-первопроходцам. В 1689 году они основали здесь острог и с тех пор несли службу по охране границы. Казачество было особым военным сословием, игравшим ключевую роль в защите страны от внешних угроз и отстаивании государственных интересов Российской империи. Кроме того, казаки осваивали местные земли и развивали в этих краях сельское хозяйство. Открытие мемориальной доски подчеркивает историческую связь поколений и уважение к наследию первых поселенцев.

Также сегодня после реконструкции открылся сельский клуб «Казачонок». В здании, построенном в 1963 году, обновлены кровля, фундамент, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Почетное право перерезать красную ленту Владимир Павлов передал подрастающему поколению. Именно для них обновленный клуб должен стать центром притяжения. Здесь продолжат работу ансамбль казачьей песни «Околица» и библиотека, а также планируется создание музея казачьего быта и культуры. Теперь и в этом микрорайоне села Бичура появилось современное и комфортное пространство для творчества, общения и сохранения уникальных казачьих традиций.

Теги
Народный Хурал Владимир Павлов бичура

В Бичуре увековечили память казаков-основателей
17.10.2025 в 21:27
