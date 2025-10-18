В Бурятии разорвут контракт с проблемным подрядчиком Третьего моста

Глава Бурятии Алексей Цыденов вчера вечером сообщил о решении в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ОАО «Хотьковский автомост» - подрядчиком по проекту строительства Третьего моста в Улан-Удэ.

- К сожалению, проблемы у генподрядчика не только по нашей стройке, но и по другим федеральным объектам. И нет надежды на то, что ситуация у строительной организации выправится. У компании нет ресурсов на зарплаты, найм персонала, закупку материалов. После расторжения контракта будем искать нового генподрядчика, - написал Цыденов в своих соцсетях.

На данный момент готовность объекта составляет 49%. Вложено уже около 4,2 миллиардов рублей. Основные конструкции моста возведены, почти закончено переустройство инженерных сетей, продолжаются работы по перемещению инфраструктуры на железнодорожной линии и возведению фундаментов опорных стен.

Как отметил глава республики, новому подрядчику предстоит организовать обустройство дорожной одежды и возвести железнодорожный тоннель.

- Ставим перед собой цель завершить в 2027 году строительство моста вместе с новым подрядчиком, - в заключении написал Цыденов.

Фото: скриншот видео, Алексей Цыденов