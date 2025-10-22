Бурятию соседи пока не смогут полностью обеспечить бензином

В Бурятии автомобилисты обеспокоены снижением объёмов топлива, традиционно поставляемого с Иркутской области. Это вызвало нормирование продажи топлива на некоторых АЗС Бурятии.Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина в ряде муниципалитетов своего региона. По его словам, проблема связана с «системным дисбалансом между возможностями нефтеперерабатывающих заводов и растущим спросом на автотопливо марок АИ-92 и АИ-95». Об этом сообщает портал «Ирсити.ру». Еще одним фактором нехватки бензина называют возросшие оптовые цены, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.Роман Колесов:— Активно работаем с федеральным центром и РЖД над возможностью роста поставок топлива в Иркутскую область. Также готовим в Минэнерго РФ письмо с предложениями об увеличении объемов отгрузки топлива на региональные заправочные станции.Он также подчеркнул, что правительство Иркутской области постоянно мониторит ситуацию. Социальные и экстренные службы обеспечены топливом в необходимом объеме и продолжают работать в обычном режиме.21 октября на некоторых заправках Иркутска появились объявления об ограничении отпуска автотоплива в один бак. Максимальный лимит установлен в 20 литров бензина. С ограничениями также столкнулись северные территории Иркутской области.Таким образом, особо рассчитывать на то, что Ангарский НПЗ, где выпускается топливо для Иркутской области и Бурятии будет по-прежнему полностью обеспечивать нашу республику, пока особо не приходится. Как отмечают эксперты нефтяного рынка, топливо из Иркутской области в приоритетном порядке поступает в Монголию по экспортным контрактам. Кроме того, часть топлива, судя по всему, перебрасываться на запад России. По данным СМИ, пока никаких перебоев с бензином в Москве и Санкт-Петербурге не наблюдается. Несмотря на то, что НПЗ в западной и южной части страны регулярно подвергаются атаками БПЛА, топливо в столицы подвозят бесперебойно.Фото: Номер один