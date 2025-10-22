Общество 22.10.2025 в 17:00

В Улан-Удэ водитель автобуса бесплатно возит школьников

Но везёт только тем, кто учится на четвёрки и пятерки
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ водитель автобуса бесплатно возит школьников

В Улан-Удэ водитель маршрута №19 решил поощрять школьников за успехи в учёбе. Ребята, получающие четвёрки и пятёрки, могут проехать в его автобусе бесплатно, сообщили в мэрии города.

Автор доброй инициативы – водитель Юрий Темников. Он рассказывает, что сначала просто подвозил учеников младших классов без оплаты.

– Потом администратор нашей группы «19 маршрут» предложила повесить это объявление. Теперь все смотрят, улыбаются, показывают дневники. Возможно, для кого-то это будет стимулом получить хорошую оценку. А другим детям – мотивация поднять успеваемость, – поделился Юрий.

Пассажиры и родители школьников инициативу поддержали:

– Для детей это дополнительная мотивация учиться на 4 и 5, и какая-то экономия, в копилку. Спасибо водителям, – рассказала мама одного из учеников.

Такие простые, но искренние поступки делают каждый день чуть добрее, считают в мэрии города.

Фото: мэрия города

Все новости

В Улан-Удэ косулю освободили из заборного плена
22.10.2025 в 18:02
Отравившиеся магазинной едой жители Бурятии готовятся к выписке
22.10.2025 в 17:44
В Улан-Удэ стало опасно дышать
22.10.2025 в 17:41
В Улан-Удэ пробки после ДТП будут ликвидировать через европротокол
22.10.2025 в 17:29
В Улан-Удэ военный убил человека канцелярским ножом
22.10.2025 в 17:23
Как накопить с максимальной выгодой?
22.10.2025 в 17:22
В Улан-Удэ водитель автобуса бесплатно возит школьников
22.10.2025 в 17:00
Бурятия выделит 45,2 млн рублей на субсидирование авиаперевозок
22.10.2025 в 16:59
В столице Бурятии приведут в порядок фасады домов
22.10.2025 в 16:49
Бурятию соседи пока не смогут полностью обеспечить бензином
22.10.2025 в 16:13
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ косулю освободили из заборного плена
Она застряла возле школы № 55
22.10.2025 в 18:02
Отравившиеся магазинной едой жители Бурятии готовятся к выписке
Выздоровевшие пациенты покинут «инфекционку»
22.10.2025 в 17:44
В Улан-Удэ стало опасно дышать
В городе объявлен режим «черного неба»
22.10.2025 в 17:41
В Улан-Удэ пробки после ДТП будут ликвидировать через европротокол
Оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД можно будет с ущербом до 300 тысяч рублей
22.10.2025 в 17:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru