В Улан-Удэ водитель автобуса бесплатно возит школьников

В Улан-Удэ водитель маршрута №19 решил поощрять школьников за успехи в учёбе. Ребята, получающие четвёрки и пятёрки, могут проехать в его автобусе бесплатно, сообщили в мэрии города.

Автор доброй инициативы – водитель Юрий Темников. Он рассказывает, что сначала просто подвозил учеников младших классов без оплаты.

– Потом администратор нашей группы «19 маршрут» предложила повесить это объявление. Теперь все смотрят, улыбаются, показывают дневники. Возможно, для кого-то это будет стимулом получить хорошую оценку. А другим детям – мотивация поднять успеваемость, – поделился Юрий.

Пассажиры и родители школьников инициативу поддержали:

– Для детей это дополнительная мотивация учиться на 4 и 5, и какая-то экономия, в копилку. Спасибо водителям, – рассказала мама одного из учеников.

Такие простые, но искренние поступки делают каждый день чуть добрее, считают в мэрии города.

Фото: мэрия города