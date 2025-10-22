Общество 22.10.2025 в 17:29

В Улан-Удэ пробки после ДТП будут ликвидировать через европротокол

Оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД можно будет с ущербом до 300 тысяч рублей
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ пробки после ДТП будут ликвидировать через европротокол
В Госдуму внесли поправки к закону «Об ОСАГО», предусматривающие увеличение лимита причиненного при ДТП ущерба, при котором аварию можно оформить по европротоколу, до 300 000 рублей. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Об этом сообщает портал Forbes.

В пояснительной записке отмечается, что в июне был принят федеральный закон, увеличивающий лимит выплат по ОСАГО при оформлении европротокола со 100 000 до 200 000 рублей. Его принятие было связано с необходимостью проиндексировать эту сумму, поскольку лимит выплат не повышался более пяти лет.

По мнению авторов законопроекта, хотя лимит в 200 000 рублей отражал среднюю стоимость ремонта машины на момент принятия закона, прогнозируемое подорожание транспортных средств в связи с новой методикой расчета утильсбора вызовет значительное увеличение стоимости деталей автомобиля и его ремонта. Таким образом, ремонт даже легких повреждений при ДТП может превышать действующий лимит, и пострадавшим придется обращаться в ГИБДД чаще, что увеличит нагрузку на полицию и создаст заторы на дорогах.

Для Улан-Удэ это весьма актуально - число ДТП с наступлением холодов традиционно увеличиваются, а сотрудников ГИБДД не хватает. И автомобилисты  порой часами ждут приезда инспекторов. С принятием поправок, ДТП без тяжёлых последствий можно будет оформить самостоятельно. В лимит выплат до 300 тысяч рублей большинство автомобилистов впишутся.
Фото: Номер один

