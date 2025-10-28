Общество 28.10.2025 в 06:00
Жители сотых кварталов Улан-Удэ хотят реверса
Автомобильный поток в центр города можно разделить и ускорить
Текст: Дмитрий Родионов
Рост грузового потока в Монголию привел к тому, что пробка на железнодорожном переезде по направлению ул. Бабушкина - сотые кварталы в часы пик может не рассасываться до получаса и больше. В редакцию «Номер один» обратились жители сотых кварталов с жалобами на ухудшение ситуации с транспортной доступностью и предложили решение проблемы.
Устали от пробок
- С 7:00 до 10:00 невозможно проехать, так как даже после открытия переезда ожидание длится до 10 - 15, а иногда до 30 минут. Вечером - с 18:00 до 20:00, в обратную сторону тоже стоим и ждем, пока пройдут поезда и рассосется пробка, - жалуются жители. Они сообщили, что ситуация «ухудшается с каждым годом, особенно сейчас, когда вводятся новые жилые дома в сотых и строятся 128 и 129 кварталы. Да, там открывают поликлиники, но это проблему не решает, поскольку районы спальные, работают люди в основном в городе».
Поэтому жители предлагают в качестве решения организацию реверсивного движения.
В правилах ПДД предусмотрено реверсивное движение, когда регулировщик меняет направление движения в связи с ситуацией на дороге. И утром в направлении кварталы - центр, куда едет большое число автомобилей, открывается еще одна, третья (реверсивная) полоса. Тем самым скорость движения после открытия переезда увеличится минимум на 30%.
Скорость возрастет
Правила разрешают установку новых знаков, разметки и светофора, который будет сигнализировать о том, когда водителю можно двигаться по реверсивной полосе в своем направлении. Это позволит значительно увеличить скорость продвижения также с 18:00 до 20:00 на участке ул. Бабушкина - пос. Горький и по направлению в 100-е. Поскольку часто пробка по вечерам начинает формироваться от ул. Геологической, сообщают автомобилисты.
Как отмечают водители, плюсов от реверсивного движения будет много: «сократится расход топлива и выброс выхлопных газов, увеличится скорость движения, уменьшится стресс у автомобилистов, а также снизится число агрессивных водителей».
В пресс-службе УГИБДД МВД по РБ сообщили, что такая возможность имеется, однако «решение о реверсивном движении принимают местные власти».
Добавим, что мэрия города регулярно проводит эксперименты с организацией дорожного движения, и часто у нее это получается (схема движения через Элеватор).
- Предложение по организации реверсивного движения будет изучаться, — сообщили в мэрии города. В комитете по транспорту администрации города отметили, что «перспективным решением данного вопроса будет строительство путепровода, сейчас мы активно занимаемся этим вопросом».
Между тем реверсивное движение возле железнодорожного переезда потребует массу согласований. Есть и критики проекта.
- Не совсем ясно, каким образом и на каком участке хотят запустить реверсивное движение. По всей длине ул. Бабушкина?
Но при недисциплинированности наших водителей это может вызвать рост ДТП. У нас в городе обычный выезд на главную дорогу завершается ДТП, а здесь реверсивное движение.
Перед самим переездом, кстати, отвратительное асфальтовое полотно, быстро там не проедешь. И тормозящие светофоры никто не отменял, - считает автомобильный эксперт Максим Лобышев.
Нужна развязка
По его словам, строительство развязки или путепровода в этом месте могло бы кардинально решить проблему пробок.
Общественники добавляют: решение верное. Вопрос в том, насколько реалистичное?
- Время неподходящее: у федерального бюджета большие сложности, расходы сокращают по максимуму, ввод моста через Уду перенесли с 2025 на 2027 год.
На путепровод сложно будет найти деньги, поэтому остается только расширение проезжих частей для дополнительных полос. По всей ул. Бабушкина до самого моста через реку Уду и дальше к центру, — резюмирует Максим Лобышев.
Но найдутся ли средства также и на расширение улицы Бабушкина? Ведь в этом случае там придется сносить часть жилого сектора. А это тоже большие затраты.
Поэтому при грамотной организации реверсивного движения на ул. Бабушкина можно было бы избежать дополнительных бюджетных трат и значительно увеличить пропускную способность в часы пик. Главное - не сидеть сложа руки и искать варианты недорогих и эффективных дорожных решений в виде эксперимента с реверсивным движением в часы пик, проведение которого давно назрело.
