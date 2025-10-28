Жители сотых кварталов Улан-Удэ хотят реверса

Рост грузового потока в Монголию привел к тому, что пробка на железнодорожном переезде по направлению ул. Бабушкина - сотые кварталы в часы пик может не рассасываться до получаса и больше. В редакцию «Номер один» обратились жители сотых кварталов с жалобами на ухудшение ситуации с транспортной доступностью и предложили решение проблемы.- С 7:00 до 10:00 невозможно проехать, так как даже после открытия переезда ожидание длится до 10 - 15, а иногда до 30 минут. Вечером - с 18:00 до 20:00, в обратную сторону тоже стоим и ждем, пока пройдут поезда и рассосется пробка, - жалуются жители. Они сообщили, что ситуация «ухудшается с каждым годом, особенно сейчас, когда вводятся новые жилые дома в сотых и строятся 128 и 129 кварталы. Да, там открывают поликлиники, но это проблему не решает, поскольку районы спальные, работают люди в основном в городе».Поэтому жители предлагают в качестве решения организацию реверсивного движения.В правилах ПДД предусмотрено реверсивное движение, когда регулировщик меняет направление движения в связи с ситуацией на дороге. И утром в направлении кварталы - центр, куда едет большое число автомобилей, открывается еще одна, третья (реверсивная) полоса. Тем самым скорость движения после открытия переезда увеличится минимум на 30%.Правила разрешают установку новых знаков, разметки и светофора, который будет сигнализировать о том, когда водителю можно двигаться по реверсивной полосе в своем направлении. Это позволит значительно увеличить скорость продвижения также с 18:00 до 20:00 на участке ул. Бабушкина - пос. Горький и по направлению в 100-е. Поскольку часто пробка по вечерам начинает формироваться от ул. Геологической, сообщают автомобилисты.Как отмечают водители, плюсов от реверсивного движения будет много: «сократится расход топлива и выброс выхлопных газов, увеличится скорость движения, уменьшится стресс у автомобилистов, а также снизится число агрессивных водителей».В пресс-службе УГИБДД МВД по РБ сообщили, что такая возможность имеется, однако «решение о реверсивном движении принимают местные власти».Добавим, что мэрия города регулярно проводит эксперименты с организацией дорожного движения, и часто у нее это получается (схема движения через Элеватор).- Предложение по организации реверсивного движения будет изучаться, — сообщили в мэрии города. В комитете по транспорту администрации города отметили, что «перспективным решением данного вопроса будет строительство путепровода, сейчас мы активно занимаемся этим вопросом».Между тем реверсивное движение возле железнодорожного переезда потребует массу согласований. Есть и критики проекта.- Не совсем ясно, каким образом и на каком участке хотят запустить реверсивное движение. По всей длине ул. Бабушкина?Но при недисциплинированности наших водителей это может вызвать рост ДТП. У нас в городе обычный выезд на главную дорогу завершается ДТП, а здесь реверсивное движение.Перед самим переездом, кстати, отвратительное асфальтовое полотно, быстро там не проедешь. И тормозящие светофоры никто не отменял, - считает автомобильный эксперт Максим Лобышев.По его словам, строительство развязки или путепровода в этом месте могло бы кардинально решить проблему пробок.Общественники добавляют: решение верное. Вопрос в том, насколько реалистичное?- Время неподходящее: у федерального бюджета большие сложности, расходы сокращают по максимуму, ввод моста через Уду перенесли с 2025 на 2027 год.На путепровод сложно будет найти деньги, поэтому остается только расширение проезжих частей для дополнительных полос. По всей ул. Бабушкина до самого моста через реку Уду и дальше к центру, — резюмирует Максим Лобышев.Но найдутся ли средства также и на расширение улицы Бабушкина? Ведь в этом случае там придется сносить часть жилого сектора. А это тоже большие затраты.Поэтому при грамотной организации реверсивного движения на ул. Бабушкина можно было бы избежать дополнительных бюджетных трат и значительно увеличить пропускную способность в часы пик. Главное - не сидеть сложа руки и искать варианты недорогих и эффективных дорожных решений в виде эксперимента с реверсивным движением в часы пик, проведение которого давно назрело.