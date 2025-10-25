Парк у Байкала стал поводом для штрафа

В ходе проверки выяснилось, что в городе Северобайкальск благоустройство прибрежного парка «Северное сияние Байкала», расположенного на берегу озера Байкал, было проведено без предварительной оценки воздействия на водные биоресурсы. Работы по благоустройству включали создание пешеходной зоны с тротуарами и площадками, установку деревянного настила, малых архитектурных форм и освещения, а также строительство металлической лестницы, ведущей к пляжной зоне.

По результатам проверки прокуратура направила представление в адрес администрации города Северобайкальск. В соответствии с этим представлением Байкальский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» приступил к проведению оценки воздействия проводимых работ на водные биоресурсы и их среду обитания.

Кроме того, на основании постановления прокурора хозяйствующий субъект, осуществлявший данные работы, был привлечён к административной ответственности за несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и их среды обитания. Субъекту был назначен штраф в размере 75 тысяч рублей в соответствии с частью 2 статьи 8.48 КоАП РФ.