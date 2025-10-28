В Бурятии чиновница погорела на такси

В Бурятии суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-чиновницы незаконно полученных денег от предпринимательской деятельности.Как сообщили в надзорном ведомстве, речь идет о бывшем заместителе руководителя администрации МО ГП «Бабушкинское» по финансово-экономическим вопросам. Ее приняли на работу в ноябре 2023 года. Ранее она организовала в Бабушкине бизнес в сфере такси, получая с него доход. Однако, и после трудоустройства в администрацию женщина продолжила заниматься коммерческой деятельностью, что является прямым нарушением федерального закона «О муниципальной службе». Кроме того, в своей декларации она занизила полученный ею доход.После выявления этих нарушений чиновница уволилась по собственному желанию. Однако прокуратура через суд добилась изменения формулировки увольнения на утрату доверия. Сведения об этом были включены в специальный реестр лиц, уволенных по данному основанию.Не остановившись на достигнутом, прокуратура через суд потребовала взыскать с экс-чиновницы и доход, заработанный ею на такси. Данная сумма составила 840 тысяч рублей.«Исковое заявление о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена, удовлетворено апелляционным определением Верховного суда республики. Судом приняты доводы прокурора о допущенных нарушениях законодательства о противодействии коррупции, об отсутствии доказательств, подтверждающих законность получения данных денежных средств», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.